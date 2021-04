Daneidy Barrera Rojas, conocida en el mundo de las redes sociales como ‘Epa Colombia’, reveló en su cuenta oficial de Instagram cuál es su método para levantar cola, sin tener que pasar por el quirófano.

Según contó la empresaria capitalina, desde hace cuatro años viene utilizando unos calzones especiales para que sus glúteos se vean más grandes y parados. No obstante, puntualizó que estos panties no tienen relleno.

“Amiga, no te vayas hacer nada en la cola. Yo te tengo la solución. Estos calzones me levantan la cola y no tienen ningún relleno. Son geniales. La verdad son como fajas”, precisó en sus historias.