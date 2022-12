A través de la dinámica de la ‘caja de las preguntas’ en Instagram, Santiago Alarcón dio detalles de su hogar, que conforma con la también actriz Cecilia ‘Chichila’ Navia.

(Vea también: “No quería que mis papás vieran, qué vergüenza”: Laura Acuña, sobre escenas en película)

El artista antioqueño, reconocido por sus papeles en ‘El man es Germán’ y ‘Garzón vive’, ambas producciones de RCN, respondió uno de los interrogantes que más le hacen sus seguidores, el cual que tiene que ver con el aspecto económico: “¿Es verdad que ‘Chichila’ te mantiene?”.

Pues bien, Alarcón, con un tono amable y hasta jocoso, respondió la duda de uno de sus fanáticos sin antes enviar un claro mensaje sobre el tipo de preguntas que le hacen, pues el actor explicó que si el objetivo es ofenderlo, no lo están logrando.

El artista continuó con su argumento y afirmó que desde que se casó con ‘Chichila’ llegaron a un acuerdo de que la prioridad siempre será la familia, por lo que efectivamente muchas veces lo ha mantenido. Indicó que es “no está mal”.

Lee También

“Les confieso que nosotros, ‘Chichila y yo’, desde que estamos juntos hicimos una especie de acuerdo en el que nuestra prioridad iba a ser la familia”, dijo.

Y agregó: “Entonces, muchas veces uno de los dos tenía que irse a trabajar y el otro se quedaba en casa, así que, ante la pregunta si ‘Chichila’ me mantiene, me mantiene y me ha mantenido muchas veces. Eso no está mal”.