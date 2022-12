“¿Por qué te pintas las uñas?”, le preguntaron al compañero de set de Mary Méndez y Carlos Giraldo, y lo primero que Vargas contestó es que, en parte, es por moda.

Luego, el famosos de Caracol TV agregó que su estilo no solo es por tendencia, sino porque eso le imprime algo más. “Me parece que las uñas dan una personalidad bacana”, expresó el exvecino de Iván Lalinde.

Lo dicho por el conductor de televisión de Cartago, Valle, se puede escuchar en el siguiente video que subió a sus historias de Instagram y en donde también se le ven sus uñas maquilladas con un diseño en el que predominó el color amarillo.

Carlos Vargas dice por qué se pinta las uñas

Además de Carlos Vargas, hay muchos hombres reconocidos, a nivel nacional e internacional, que le han puesto color a sus uñas; aquí una lista con algunos de ellos:

Johnny depp appearing in public with his nails painted by lily rose is the best thing to see on internet😍❤ pic.twitter.com/WYaAoWwcZF

— Johnny Depp's Guy (@johnnydepp_guy) January 31, 2021