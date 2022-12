Amber Heard anunció, a través de su cuenta de Instagram, que llegó a un acuerdo en el juicio que la enfrentaba a su expareja Johnny Depp por difamación, en el cual ella interpuso una apelación luego haber sido condenada.

Luego del mediático juicio, que duró varios meses, en el que ambos se acusaban de agresión, el jurado condenó a Heard y otorgó a Depp 10’000.000 de dólares en daños compensatorios y 5 millones en daños punitivos que luego fueron reducidos a 350.000 dólares.

El tribunal también concedió a Heard 2’000.000 en daños compensatorios, ya que ella presentó una denuncia cruzada contra su expareja también por difamación.

“Después de mucha deliberación, he tomado la muy difícil decisión de llegar a un acuerdo en el caso de difamación presentado contra mí por mi exmarido”, dijo la mujer.

Dicho mensaje se da luego de que la artista apelara el fallo el pasado 7 de diciembre, ya que, según su defensa, se produjeron numerosos errores durante el proceso, como que el tribunal se negara a admitir como pruebas varias comunicaciones entre ella y algunos médicos.

“Durante demasiados años he estado enjaulada en un proceso legal arduo y costoso, que se ha mostrado incapaz de protegerme a mí y a mi derecho a la libertad de expresión. No puedo permitirme arriesgarme a una factura imposible, una que no es solo financiera sino también psicológica, física y emocional”, aseguró Heard.