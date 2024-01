Alejandra Giraldo no está pasando por su mejor momento, pues inició 2024 con la noticia de que la salud de su perro no estaba bien, ya que desde hace algunos meses venía presentando dolores que no le permitían ni caminar.

A pesar del mal panorama, la presentadora no perdió la esperanza de que su perro pudiera recuperarse y después de intentarlo todo, finalmente el animal falleció.

El 27 de enero Giraldo despidió a su ‘hijo’ “Napito”, como lo llamaba de cariño, y tuvo que seguir con su vida, pues ha estado presente en el Canal Caracol como es de costumbre.

Sin embargo, en redes sociales compartió un conmovedor video en el que mostró uno de los momentos especiales que vivió con su perro en casa, pues Napoleón aparece acostado en la cama con ella esperando a que lo consienta.

Ante este video, la presentadora de Caracol solo escribió: “Te extraño”.

Además de eso, compartió una foto de los que eran los juguetes favoritos de “Napo”.

Es de esperarse que no estén siendo unos buenos días, pues tanto ella como su esposo son amantes de los animales y amaban a “Napo”.

Por lo que se ha podido ver, la familia está obteniendo apoyo de muchos amigos y colegas que han enviado mensajes de cariño para que le sea más sencillo transitar este duelo.

Cuál es la empresa de Alejandra Giraldo

Teniendo en cuenta que ama a los animales, sobre todo a los perros, la presentadora de Noticias Caracol decidió crear una comida para perros muy especial, pues según como dice su descripción:

“Es un alimento SúperPremium para perros Adultos. Natural, Horneado, con cero Gluten, con Vitaminas y Minerales. Ideal para Pieles y Barrigas Sensibles”.

