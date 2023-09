Alejandra Giraldo, reconocida periodista de Noticias Caracol que padeció del síndrome de Sjögren, está disfrutando de sus vacaciones en Europa recorriendo lugares no tan conocidos de Italia.

Ya la presentadora había publicado un video compartiendo un momento romántico con su pareja, pues ahora volvió a subir un ‘reel’ en Instagram, pero en un sitio que se volvió popular por haber sido escenario de la película ‘La vida es bella’, reconocida cinta dirigida y protagonizada por el actor Roberto Benigni.

Pues en dicho filme, ambientado antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, un mesero judío enamora a una mujer de clase alta al decirle en muchas ocasiones “buenos días, princesa”.

La comunicadora Alejandra Giraldo fue hasta el municipio italiano de Arezzo, en la región de la Toscana, con su esposo; se tomó fotos, hizo videos y puso un mensaje recordando cómo su pareja la conquistó con dicha frase de la cinta.

“Esta parada fue muy especial para mí. Les cuento: cuando Alejandro [Serrano] me estaba conquistando, me llamaba en las mañanas por teléfono y me saludaba así. Escuchar esa frase, en este preciso lugar, fue lo mejor. Yo sé, exceso de romanticismo, pero así soy yo”, escribió.