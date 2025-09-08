El pasado 17 de agosto de 2024, en Andrés Carne de Res sede Chía, su punto principal, la bailarina Laura Villamil se vio involucrada en un terrible accidente en el que se quemó de forma muy considerable, pues su vestido se prendió en fuego y la respuesta de los demás asistentes no fue oportuna.

Desde entonces, Laura se ha encargado de recuperarse de las fuertes lesiones que sufrió, pues estuvo muchos meses hospitalizada y al día de hoy ya está viviendo de nuevo su vida con normalidad, tal como ha mostrado en sus redes sociales.

Sin embargo, más allá de que Laura ya está bien, seguía la discusión acerca de cómo iba el tema legal, ya que el restaurante, presuntamente, no había respondido por este hecho.

Ahora, este lunes, 8 de septiembre, la emisora La FM reveló la cifra de la indemnización que este restaurante le habría pagado a Laura Villamil debido a ese accidente que le cambió radicalmente su vida.

“Fuentes cercanas a la aseguradora de la compañía del restaurante Andrés Carne de Res, Sociedad Señora del Rosario y Amigos en Cia S.A.S., representante de Andrés Carne de Res, confirmaron en primicia a La FM que se logró concretar de manera directa por una conciliación que ascendió a los 3.000 millones de pesos por los daños y perjuicios materiales y morales causados a la joven Laura Daniela Villamil”, publicó La FM.

De esto no se ha pronunciado ni el restaurante ni la joven bailarina, pero lo cierto es que este es un tema que sigue moviendo muchas fibras en el país.

Qué otros problemas ha tenido Andrés Carne de Res

Esta noticia se da en medio de un nuevo escándalo en el que está involucrado este restaurante, pues el pasado viernes 5 de septiembre, muchos visitantes al restaurante de la Calle 82 sufrieron quemaduras debido al fallo de una máquina de humo, la cual comenzó a sacar chispas que se pegaban a las prendas y a la piel de los comensales.

Ante esto, incluso el Ministerio de Trabajo se pronunció y aseguró que comenzará con una investigación para determinar qué es lo que está ocurriendo con este restaurante tanto en su sede de Chía como en el resto de puntos del país.

