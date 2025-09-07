Andrés Carne de Res, uno de los restaurantes más icónicos del país, volvió a estar en el centro de la polémica tras un accidente ocurrido el pasado 5 de septiembre en su sede de la calle 82, en Bogotá. En medio de la fiesta nocturna, una de las máquinas de humo falló, comenzó a expulsar chispas y una sustancia abrasiva que alcanzó a varios comensales.

El resultado fue preocupante: nueve personas resultaron afectadas con quemaduras en brazos, cabeza, cuello y espalda, además de daños en su ropa. Incluso, algunos testigos denunciaron que un médico presente sufrió la caída de su cabello tras ser alcanzado por las partículas, y se reportó que uno de los asistentes podría tener comprometido un ojo.

Frente a la gravedad del hecho y las denuncias hechas por El Tiempo y CityTV, la administración de Andrés DC pidió disculpas públicas y aseguró que los afectados fueron atendidos de inmediato por su equipo médico interno y profesionales de Emermédica. Aunque se ofreció trasladarlos a un centro hospitalario, el restaurante sostuvo que ninguno requirió atención adicional tras la valoración inicial.

“Lamentamos profundamente lo ocurrido y ofrecemos disculpas por los inconvenientes causados. La seguridad y el bienestar de nuestros comensales son nuestra principal prioridad”, señaló el restaurante.

¿Qué medida tomó Andrés DC por el accidente en su sede?

Andrés DC anunció la suspensión total del uso de las máquinas de humo hasta que se haga una revisión técnica exhaustiva. El objetivo, según la administración, es garantizar que no representen riesgo alguno para la seguridad de los asistentes.

“Como medida preventiva, hemos decidido suspender el uso de todas las máquinas similares a la involucrada, hasta completar una revisión técnica exhaustiva que nos permita garantizar que no representan ningún riesgo para la seguridad y bienestar de nuestros comensales, quienes son nuestra principal prioridad”, dice el comunicado

