Laura Villamil, exbailarina de Andrés Carne de Res y reconocida por superar graves quemaduras tras un accidente en un ‘show’ en el restaurante, visitó este martes a Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial víctima reciente de un atentado en Bogotá. La visita tuvo lugar en la Fundación Santa Fe, donde el senador permanece en estado crítico tras ser intervenido por un equipo de neurocirujanos.

Villamil, quien pasó cinco meses en procedimientos médicos y hospitalización luego de quemarse el 80 % de su cuerpo en agosto de 2024, fue dada de alta en febrero pasado. La actriz bogotana expresó su solidaridad con Uribe Turbay y su familia, recordando el apoyo que también recibió durante su proceso de recuperación. Además, mostró dos regalos que le llevó al candidato y que para ella “le salvaron la vida”.

“No lo conozco, así como mucha gente no me conocía a mi que vinieron acá a orar por mi, en mi familia estamos orando un montón por él, esperemos que luche mucho porque tiene mucha fuerza. Vine a traerle una vela y una estampita de la virgen que me salvó a mi la vida. Le deseo mucha recuperación, mucha luz y a su familia mucha fortaleza. Le escribó a su esposa para enviarle mucha esperanza. La fe mueve montañas y este es el momento en que necesitamos eso, el que decide es Dios, realmente”, dijo a los medios de comunicación.

#BOGOTÁ A la Fundación Santa Fe llegó Laura Villamil, la joven que resultó quemada en medio de una muestra artística en el restaurante Andrés Carne de Res. Se suma a las personas que piden por la salud de Miguel Uribe Turbay y envió un mensaje por su recuperación.… pic.twitter.com/1BoB2GiQ8h — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 10, 2025

El más reciente reporte de la Fundación Santa Fe, emitido en la mañana del 10 de junio, informó que Miguel Uribe Turbay continúa bajo estricta vigilancia médica en la unidad de cuidados intensivos. Los especialistas han hecho múltiples intervenciones para controlar el daño causado por los tres impactos de bala que recibió –uno en la pierna izquierda y dos en la cabeza–, confirmando que su condición sigue siendo crítica, pero estable dentro de la gravedad.

Tras el atentado, ocurrido en el occidente de Bogotá el sábado anterior, la presencia de figuras públicas, políticos y familiares se ha mantenido en el centro hospitalario. Algunos han emitido mensajes de apoyo, mientras que otros han brindado declaraciones políticas aprovechando la atención mediática.

El atentado, que conmocionó al país, fue perpetrado por un joven de 15 años, quien fue capturado minutos después de disparar contra el senador y precandidato. La Fiscalía informó que está prevista una audiencia judicial para comunicarle al adolescente que enfrentará cargos por porte ilegal de armas y tentativa de homicidio.

La historia de Villamil es recordada por el accidente ocurrido el 17 de agosto de 2024 durante una presentación artística en Andrés Carne de Res, sede Chía, cuando una chispa alcanzó su disfraz de plumas. Desde entonces, su proceso de recuperación ha sido seguido de cerca por la opinión pública, que ahora ve en ella un símbolo de resiliencia.

