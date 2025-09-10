Con una inversión de 500.000 dólares y un área dedicada de más de 4.500 m², esta iniciativa, ubicada en el primer sótano, cuenta con tecnología de punta y una capacidad para 1.600 turnos diarios, consolidando al centro comercial como un polo de ocio innovador.

Superkarts ofrece dos pistas diseñadas por profesionales del automovilismo: una de 370 metros para adultos y otra de 130 metros para niños. Además, incluye cuatro simuladores de carreras para perfeccionar técnicas de conducción.

La atracción cuenta con una flota de 20 karts 100 % eléctricos, importados de Italia, equipados con baterías de ion de litio y diseñados con especificaciones cercanas a las de vehículos de competición profesional.

Esto permite que cada 7 minutos, hasta 15 personas puedan disfrutar simultáneamente, garantizando una alta rotación y accesibilidad.

“Desde nuestra entrada en operación, hace poco más de 4 años, hemos apostado de lleno por ser el principal centro comercial del occidente de Bogotá en materia de ocio y entretenimiento. Con la entrada en operación de este complejo de Superkarts, nuestra propuesta de valor se sigue fortaleciendo, ya que estamos hablando de una de las pistas de automovilismo recreativo más modernas del país”, afirmó David Vaca, gerente estratégico de Nuestro Bogotá.

El centro comercial también anunció planes para crear una escuela infantil de automovilismo a través de la pista Superkarts Kids, con el objetivo de fomentar la afición por los deportes a motor y formar nuevos talentos.

“Para el cierre del año, gracias a la pista de Superkarts Kids, tendremos la primera escuela de automovilismo para niños al occidente de la capital”, detalló Vaca

