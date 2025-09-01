De la misma manera que Ara lanzó un aviso por ofertas para sus clientes, otro prestigioso establecimiento comercial anunció que acogerá uno de los eventos para que los motociclistas tengan un espacio propio.

Unicentro Bogotá (ver mapa) recibe el evento ‘El mundo sobre ruedas’, que para 2025 tiene diferentes actividades con las que aquellos metidos en la pasión de las motos pueden disfrutar este mes.



¿Cuándo es la feria de motos en Unicentro de Bogotá en 2025?

Del 5 al 14 de septiembre, Unicentro Bogotá se convierte en el epicentro del motociclismo con la feria que reúne lo mejor de las dos ruedas, con exhibiciones de marcas de talla mundial y un ambiente ideal para quienes buscan planes diferentes en la ciudad.

Durante diez días, reconocidas marcas internacionales como BMW, Triumph y Aprilia exhibirán sus modelos más icónicos, desde motocicletas deportivas de alto cilindraje hasta elegantes piezas clásicas que despiertan nostalgia.

Lee También

Además de las motos, los visitantes podrán descubrir lo último en accesorios, ropa y equipamiento especializado, con espacios diseñados para vivir de cerca el estilo de vida sobre dos ruedas.

Los asistentes a ‘El mundo sobre ruedas’ tendrán la oportunidad de participar en lanzamientos, charlas y encuentros con clubes moteros, en un ambiente vibrante que celebra la diversidad y la pasión por las motos.

“Todo ello en medio del dinamismo de Unicentro Bogotá, que recibe a diario a miles de visitantes y con esta segunda edición, confirma su lugar como una propuesta destacada en la agenda de la ciudad”, indicó el reconocido centro comercial sobre el evento.

¿Cuál es el precio promedio de una moto en Colombia?

Establecer un precio promedio para una moto en Colombia es complejo debido a la gran diversidad de gamas y tipos. Sin embargo, el mercado en 2025 se concentra en modelos de cilindraje entre 100cc y 200cc, lo que permite definir un rango de precios para las motocicletas más populares.

Las motos más vendidas en el país, enfocadas en la movilidad urbana y el trabajo, se encuentran mayoritariamente en un rango de 5 a 13 millones de pesos colombianos.

La motocicleta más vendida de 2025, la AKT NKD 125, es un claro indicador del segmento más asequible, con un precio que ronda los $5.290.000. Otros modelos de alta rotación como la Bajaj CT 100 se ubican cerca de los 6’099.000 pesos, mientras que la Suzuki GN 125 asciende a unos 6’928.000 pesos, según datos divulgados por el portal El carro colombiano.

En un segmento superior, modelos también muy populares como la Yamaha XTZ 150 y la Yamaha NMAX 155 (tipo ‘scooter’) se comercializan aproximadamente en 13’200.000 y 16’500.000 pesos, respectivamente. Estos modelos demuestran la preferencia del consumidor por vehículos económicos, eficientes y funcionales.

¿Cómo elegir la mejor motocicleta?

Elegir la motocicleta ideal depende de varios factores personales, ya que la “mejor” moto es la que se adapta a tus necesidades y estilo de vida.

Primero, considerar la experiencia. Si se es principiante, buscar motos con baja cilindrada (entre 125cc y 300cc) que sean livianas y fáciles de manejar. Esto permitirá ganar confianza y habilidad de forma segura antes de pasar a modelos más grandes.

El uso principal es crucial. Para la ciudad y los trayectos diarios, una motocicleta tipo ‘naked’ o un ‘scooter’ son ideales por su agilidad y bajo consumo. Si se prefieren viajes largos por carretera, una moto ‘touring’ o ‘sport-touring’ ofrecerá comodidad y capacidad de carga. Si el plan es la aventura y el ‘off-road’, una moto ‘dual-sport’ o ‘trail’ es la opción correcta.

Finalmente, pensar en la ergonomía y presupuesto. Asegurarse de que la moto sea cómoda para la estatura, que los pies toquen el suelo con facilidad y que el peso sea manejable. No olvidar que el presupuesto incluye no solo el costo de la moto, sino también el equipo de seguridad, el seguro y el mantenimiento.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.