Un accidente ocurrió el pasado domingo 14 de septiembre en Río de Janeiro, cuando un joven identificado como Luiz Guilherme Campitelli, de 31 años, perdió la vida tras caer desde un mirador en la zona de São Conrado.

El hecho ocurrió cuando la víctima intentaba recuperar su billetera, que había caído entre las rocas mientras se tomaba una fotografía. El amigo que lo acompañaba grabó en video los instantes previos a la tragedia, en los que se observa al joven bajando entre las piedras para alcanzar su pertenencia. Segundos después, una caída abrupta acabó con su vida, según recogió Blu Radio.

De acuerdo con testigos, Luiz asistió previamente a una fiesta y, en compañía de un amigo, decidió detenerse en el carril bici Tim Maia, un punto turístico muy concurrido por sus vistas al océano.

Allí, mientras buscaba capturar una selfie, su billetera se deslizó hacia un área de difícil acceso. En su intento por descender y rescatarla, perdió el equilibrio y sufrió una caída que resultó mortal.

La familia de Luiz expresó profundo dolor ante lo sucedido. Su tío, Juanildo Freitas, relató que poco antes del accidente el joven había compartido un mensaje en redes sociales con la frase “siendo joven”, sin imaginar que sería una de sus últimas publicaciones.

Piden medidas de seguridad en lugar donde murió joven por rescatar billetera

Por su parte, la Policía Civil de Río de Janeiro abrió una investigación preliminar y la comisaria Daniela Terra indicó que, hasta el momento, la principal hipótesis apunta a un accidente, descartando la participación de terceros. Según explicó, Luiz se encontraba sobre una estructura del mirador cuando ocurrió el incidente.

Residentes y visitantes piden reforzar las medidas preventivas, especialmente en áreas que no cuentan con barandillas o señalización adecuada, con el fin de evitar que hechos similares se repitan.

Mientras tanto, amigos y familiares de Luiz lo recuerdan como un hombre alegre y espontáneo, cuya vida terminó de manera inesperada en medio de una imprudencia que hoy deja una dolorosa lección para toda la comunidad.

