El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado la semana pasada por intento de golpe de Estado, fue diagnosticado de cáncer de piel, anunció este miércoles su médico.

Bolsonaro tiene un “carcinoma de células escamosas, que no es ni el más benigno ni el más agresivo, es intermedio, pero aun así es un tipo de cáncer de piel que puede tener consecuencias más serias”, dijo a periodistas el doctor Claudio Birolini.

Poco antes, el expresidente había salido del hospital donde se encontraba ingresado desde el martes en Brasilia, constató un fotógrafo de la AFP.

El exmandatario había ingresado este 16 de septiembre al hospital de Brasilia, donde pasó la noche luego de haber manifestado una crisis de hipo y vómitos, según confirmó su hijo, el senador Flávio Bolsonaro.

Desde AFP, se conoció que “los exámenes evidenciaron persistencia de anemia y alteración de la función renal”, y el expresidente seguirá bajo observación a lo largo del miércoles para determinar si debe continuar en el hospital, según los médicos.

En un boletín, el hospital DF Star dijo que Bolsonaro llegó el martes 16 de septiembre “deshidratado, con elevación de la frecuencia cardíaca y caída de la presión arterial”.

Condena a Jair Bolsonaro

Jair Bolsonaro, líder de extrema derecha de 70 años, fue condenado la semana pasada a 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado, en un juicio histórico ante la corte suprema.

En los últimos meses, el político aseguró que ha tenido frecuentes malestares, especialmente hipos crónicos y vómitos.

Algunos de estos problemas de salud son derivados del ataque con cuchillo en el abdomen que sufrió durante la campaña electoral de 2018.

La corte suprema lo halló la semana pasada culpable de liderar una organización criminal para aferrarse al poder en 2022, tras perder las elecciones contra el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro no estuvo presente en las últimas sesiones del juicio debido, según sus abogados, a los problemas de salud.

El domingo Bolsonaro también ingresó al hospital para una intervención quirúrgica menor y programada, por lesiones en la piel. Los médicos le diagnosticaron entonces con anemia.

