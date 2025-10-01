Las fotos son un elementos clave en las conversaciones actuales en espacios digitales gracias a la oportunidad que existen de la mano de la tecnología, tanto en los canales como con los dispositivos.
Precisamente por eso es que una reciente movida de WhatsApp con una de las funcionalidades más esperadas se convierte en una novedad que no pasa desapercibida, de cara al cambio que viene.
¿Cuál es la nueva función en WhatsApp para iPhone y Android?
Live Photos en WhatsApp es una funcionalidad reciente que permite compartir imágenes con movimiento y sonido, preservando un breve fragmento antes y después de tomar la foto.
El portal especializado WaBetaInfo informó que algunos usuarios de iOS ya prueban esta novedad en la versión beta 25.24.10.72 por medio de la plataforma TestFlight.
La etapa de prueba, al momento del envío de una Live Photo, lleva a que el destinatario reciba el archivo con su formato original y un pequeño ícono que señale que la imagen incluye movimiento. Lo cierto es que es una función que va dirigida para iOS y Android (con el que ya se hicieron pruebas en agosto).
En el caso de iOS, las Live Photos capturan aproximadamente 1,5 segundos de video y audio alrededor del momento de la captura. WhatsApp previamente convertía esas imágenes dinámicas en fotos estáticas al enviarlas, pero con esta actualización el efecto se conserva.
Cuando se envía una Live Photo en iPhone mediante WhatsApp, aparece un icono distintivo en la esquina superior izquierda de la miniatura, indicando que es una imagen con movimiento. Al pulsar ese icono o hacer ‘long‑press’, la imagen se anima y reproduce el clip corto junto con sonido. También existe la opción de desactivar el movimiento y enviar la foto como una imagen fija si el usuario así lo prefiere.
Para usuarios de Android, WhatsApp ya incorpora soporte para Motion Photos, el equivalente dinámico que registra movimiento y audio en las capturas. Las Live Photos (iOS) y Motion Photos (Android) permiten compartir recuerdos de forma más expresiva, combinando lo visual con un momento sonoro.
Este cambio supone una evolución en cómo se envían imágenes: ya no se pierde el “momento vivo” de la escena. Ahora, usuarios que reciban Live Photos podrán guardarlas en su galería manteniendo el formato original, siempre y cuando su dispositivo y app lo soporten. Sin embargo, la función aún se está desplegando gradualmente entre todos los usuarios.
¿Qué se necesita para usar Live Photos de WhatsApp?
Para usar Live Photos en WhatsApp, tanto en iPhone como en Android, se deben cumplir varios requisitos técnicos y de versión para que esas fotos dinámicas (con movimiento y audio) funcionen correctamente.
Primero, en iPhone, se necesita un dispositivo que soporte el formato Live Photo (fotos con 1,5 segundos antes y después de la captura, con sonido). WhatsApp ahora ha agregado compatibilidad para enviar y recibir Live Photos sin que se conviertan en imágenes estáticas.
La aplicación mostrará un ícono distintivo en la esquina de la miniatura para indicar que es una Live Photo, y al tocar ese ícono, la imagen se reproduce con movimiento y sonido. También existe una opción para desactivar el efecto de movimiento y enviar la foto como imagen fija. Además, el nuevo formato permite que el destinatario guarde la Live Photo en su galería preservando el formato dinámico.
En Android, el equivalente es lo que se llama Motion Photos, que incorpora movimiento y sonido en la captura. WhatsApp ha habilitado soporte para este formato, especialmente en versiones beta de Android. Cuando una Live Photo (desde iPhone) se envía a Android, se visualiza como Motion Photo, y viceversa: una Motion Photo enviada a iPhone aparecerá como Live Photo.
En ambos sistemas, es esencial tener la versión de WhatsApp actualizada que ya incluya estas funciones ya que, de lo contrario, las imágenes dinámicas podrían transformarse automáticamente en fotos estáticas. Asimismo, la activación de la función se está desplegando gradualmente para distintos usuarios según región y versiones.
¿Cuánto vale usar Live Photos en WhatsApp??
Usar Live Photos (o su equivalente Motion Photos) en WhatsApp no tiene un costo monetario adicional para los usuarios en iPhone ni Android: esta funcionalidad está integrada en la aplicación como parte de sus capacidades para compartir imágenes con movimiento y sonido.
Lo que sí puede implicar es consumo de datos móviles: enviar una Live Photo conserva video breve y audio, lo que puede usar más ancho de banda que una foto estática normal. Pero ese costo proviene de tu plan de datos móviles, no de WhatsApp.
Para que funcione correctamente se necesita:
- Tener un dispositivo compatible (iPhone que soporte Live Photos; Android que soporte Motion Photos).
- Tener una versión de WhatsApp que incluya soporte para esta función (algunas versiones beta ya lo permiten)
