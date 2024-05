De la misma forma que hay un truco para evitar escuchar la voz propia en una llamada, existen explicaciones sobre algunos números que marcan y cuelguen, al tiempo que es posible encontrar soluciones para quitarse esa molestia definitivamente.

Razones para aquellos números que llaman y cuelgan

Ese tipo de llamadas en los celulares que se presentan sin dejar mensaje pueden ser resultado de varias situaciones:

Llamadas automáticas de telemarketing: muchas empresas utilizan sistemas automáticos para realizar llamadas en masa con fines de marketing. A menudo, estas llamadas se realizan a números aleatorios, y si no hay respuesta o si el sistema detecta que la llamada se ha dirigido a un contestador automático, puede colgar sin dejar un mensaje. Pruebas de verificación de números: algunas organizaciones, especialmente las que se dedican a actividades fraudulentas como el ‘phishing’ telefónico, pueden utilizar llamadas automáticas para verificar si un número está activo. Si se responde, es posible que la llamada se corte automáticamente para confirmar que el número es válido y luego se venda a otras partes. Errores técnicos: en algunos casos, las llamadas pueden ser el resultado de fallas en los sistemas de telefonía, como conexiones interrumpidas o problemas de red. Esto puede hacer que las llamadas se corten antes de que alguien pueda responder. Llamadas de prueba de sistemas de marcación automática: algunas empresas, como instituciones financieras o empresas de cobranza, pueden hacer llamadas de prueba para verificar la eficacia de sus sistemas de marcación automática. Estas pueden desconectarse automáticamente si no hay una respuesta rápida.

En general, las mencionadas llamadas suelen ser molestas y pueden ser indicativas de prácticas no deseadas, como telemarketing no solicitado o actividades fraudulentas. Es recomendable no devolver estas llamadas a menos que estés seguro de su origen y legitimidad. Además, se puede bloquear el número si se reciben llamadas repetidas de la misma fuente sin dejar mensajes.

¿Cómo hacer que dejen de llamar números desconocidos?

Existen varios métodos para reducir o eliminar las llamadas de números desconocidos, tanto en teléfonos Android como iPhone:

En Android

Activar la función “Bloquear llamadas desconocidas”: abrir la aplicación de teléfono, presionar ‘Más’ (tres puntos) y luego ‘Ajustes’, para después seleccionar ‘Números bloqueados’ y finalmente la opción ‘Bloquear números desconocidos’. Utilizar aplicaciones para identificar y bloquear llamadas: existen varias aplicaciones en Google Play Store que pueden ayudar a identificar y bloquear llamadas no deseadas, como Truecaller, Nomorobo o Hiya. Estas funcionan analizando el número de teléfono entrante y comparándolo con una base de datos de números spam conocidos.

En iPhone

Activar la función ‘Silenciar números desconocidos’: en ‘Ajustes’, tocar ‘Teléfono’ y deslizar el dedo hacia abajo hacia ‘Silenciar números desconocidos’. Presionar la opción ‘Silenciar números desconocidos’. Utilizar la función ‘Identificador de llamadas’: permite ver el nombre de la persona que llama, incluso si no está en la lista de contactos. Para activarla, se debe abrir en ‘Ajustes’, presionar ‘Teléfono’ y luego en ‘Silenciar números desconocidos’. Allí, se activa la opción ‘Identificador de llamadas’. Bloquear manualmente números desconocidos: se puede hacer manualmente al ir a la aplicación de teléfono, tocar la llamada reciente del número desconocido y dar clic en ‘Bloquear este contacto’.

Entre otras recomendaciones adicionales, es clave no responder a llamadas de números desconocidos ni proporcionar datos personales a ninguna persona de esa fuente. Asimismo, tener cuidado con quienes dicen ser de un banco o compañía de seguros, ya que pueden ser estafas para robar datos personales o dinero. Si se sospecha de haber sido víctima de una estafa, reportarlo a las autoridades.

¿Cómo ver el historial de llamadas borradas?

Depende del dispositivo y sistema operativo. Así funciona en Android y en iPhone:

Android

Comprueba la copia de seguridad de Google Drive. Si se activó, es posible que el historial esté allí.

Existen aplicaciones como Dr. Fone o PhoneRescue que pueden ayudar a recuperar llamadas borradas.

Algunos operadores pueden tener un registro del historial de llamadas.

iPhone

Comprobar la copia de seguridad de iTunes. Si se hizo antes de borrar el historial, puedes restaurarla para recuperarlo.

En algunos casos, el historial borrado puede aparecer temporalmente en la aplicación ‘Teléfono’.

Contactar a Apple, pues puede tener acceso al historial de llamadas si eso se solicitó.

