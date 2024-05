Encontrar agua debajo de la nevera puede no ser agradable, pues si no se atiende a tiempo, puede ocasionar daños en el electrodoméstico mismo, así como saber la forma de reparar la goma del refrigerador para no gastar luz.

¿Por qué pierde agua la nevera?

Las causas más comunes de este problema son:

Obstrucción del drenaje: ubicado en la parte inferior del refrigerador, puede obstruirse con restos de comida, moho o suciedad. Esto impide que el agua condensada se elimine correctamente, lo que provoca fugas.

Problemas con la bandeja de desagüe: ubicada detrás del cajón de verduras, puede estar dañada o mal posicionada, lo que también provoca derrames.

Descongelamiento excesivo: si el refrigerador se descongela con frecuencia o la puerta se deja abierta durante mucho tiempo, el hielo acumulado puede derretirse más rápido de lo que el sistema de drenaje puede manejar.

Fugas en la línea de agua o el dispensador de hielo: en casos menos comunes, las fugas pueden provenir la línea de agua que conecta el refrigerador al suministro del líquido o del dispensador de hielo.

¿Cómo evitar que la nevera bote agua?

Principalmente, observe de dónde sale el agua, ya que son tipos de problemas distintos y cada uno tiene su solución:

Debajo de la puerta del refrigerador:

Problema: el drenaje de la puerta del refrigerador está obstruido.

Solución:

Abra la puerta del refrigerador y localice el orificio de drenaje, generalmente en la parte inferior.

Use un alambre delgado o un hisopo para desatascarlo.

Asegúrese de que no haya restos de comida u otros objetos que bloqueen el flujo de agua.

Dentro del refrigerador:

Problema: el hielo derretido no está drenando correctamente hacia la bandeja de desagüe.

Solución:

Desconecte el refrigerador y deje que la puerta se abra para que se derrita el hielo.

Ubique la bandeja de desagüe, generalmente en la parte inferior trasera del refrigerador.

Limpie la bandeja y el tubo de drenaje para eliminar cualquier obstrucción.

Vuelva a conectar el refrigerador y asegúrese de que esté nivelado.

Detrás o debajo del refrigerador:

Problema: la fuga puede provenir de diferentes componentes, como la línea de agua, el filtro o el dispensador de hielo.

Solución: en este caso, es recomendable llamar a un técnico especializado en reparación de neveras para que diagnostique y repare el problema de forma segura.

¿Cuántos minutos debe descansar una nevera?

En general, las neveras no necesitan descansar en el sentido tradicional de apagarse y encenderse.

Su funcionamiento normal implica ciclos de encendido, como por ejemplo, al momento de abrirla y apagado del compresor:

Encendido: el compresor enfría el interior del refrigerador y el congelador hasta alcanzar la temperatura deseada.

Apagado: una vez que se alcanza la temperatura deseada, el compresor se apaga y el refrigerador se mantiene frío gracias al aislamiento.

Este ciclo se repite continuamente, con el compresor encendiéndose y apagándose según sea necesario para mantener la temperatura estable.

Algunos modelos de neveras más antiguas pueden tener un ciclo de “descanso” incorporado:

En este ciclo, el compresor se apaga durante un período de tiempo más prolongado, generalmente unos 20 minutos, después de funcionar durante un período determinado.

El propósito de este ciclo es reducir el consumo de energía y el desgaste del compresor.

