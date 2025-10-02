Amazon lanzó oficialmente en España Amazon Haul, su nuevo servicio de compras ‘low cost’ con el que busca competir contra ‘marketplaces’ como Shein, Temu y Aliexpress. La plataforma se centra en ofrecer productos por menos de 20 euros, abriendo un espacio alternativo para quienes buscan chollos y precios económicos.

El servicio, que funciona desde 2024 en otros mercados, llegó este mes de octubre en territorio español con una propuesta pensada para consumidores que priorizan precios bajos frente a la rapidez y beneficios de Amazon Prime.

Una de las limitaciones es que Amazon Prime no cubre este servicio, por lo que para evitar el cobro de gastos de envío (3,50 euros, unos 16.000 pesos), los clientes deberán hacer compras mínimas de 15 euros.

Productos que vende Amazon Haul

Estos son algunos de los productos que se venden por un euro en esta nueva página de Amazon Haul:

Paquete de cuadernos de partituras en blanco, ideal para músicos.

Cubierta de tapa para el inodoro, un accesorio poco común en Amazon.

Cordón de cuero para joyería artesanal.

Perchas decorativas para medallas de maratón o competencias deportivas.

Lazos y moños de terciopelo en varios tamaños y colores.

Moldes y soportes para bricolaje, como esquineros y molduras flexibles.

Velas en espiral sin humo, de colores degradados.

Soportes de silicona para tacos, diseñados para evitar que se caigan al servirlos.

Cojines y decoraciones de temporada para el hogar.

Portavasos con forma de balón de fútbol, un guiño para los fanáticos del deporte.

Accesorios para mascotas, como macetas con siluetas de perros.

Conchas y caracoles decorativos utilizados en artesanías.

Posters decorativos de autos y paisajes.

¿Qué promociones ofrece Amazon Haul?

A diferencia de las entregas rápidas de Amazon Prime, en Amazon Haul los envíos pueden tardar varios días e incluso semanas, dependiendo del producto. Sin embargo, el atractivo principal son sus promociones y precios bajos.

Actualmente, la plataforma ofrece un 50 % de descuento en el segundo producto comprado, una campaña promocional que estará disponible hasta el 6 de octubre de 2025.

Con esta jugada, Amazon busca recuperar parte del terreno perdido en el mercado de productos baratos, en el que Shein y Temu se han convertido en los gigantes preferidos por millones de consumidores en los últimos años.

¿Amazon Haul está en Colombia?

Por el momento, Amazon Haul no está disponible en Colombia. Sin embargo, sí es posible que usuarios en Colombia hagan pedidos en Amazon desde otros países donde Haul o los productos similares estén disponibles, siempre y cuando el vendedor haga envíos internacionales o se utilicen servicios como casilleros virtuales o empresas de reenvío.

En estos casos, hay que tener en cuenta costos adicionales como envíos, tiempos de entrega extendidos y posibles impuestos de importación, ya que la aplicación Amazon Haul no está adaptada para los envíos directos al país.

