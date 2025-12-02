Colombia vive un crecimiento histórico en las exportaciones de carne bovina gracias al impulso del mercado chino. Entre enero y septiembre de 2025, China compró 14.523 toneladas por 70,1 millones de dólares, convirtiéndose en el principal destino y explicando más de la mitad de las ventas externas del sector.

En total, el país exportó 25.105 toneladas de carne por 121,5 millones de dólares, superando anticipadamente todo lo logrado en 2024. Fedegán destacó que este resultado demuestra la confianza en la carne colombiana producida bajo sistemas sostenibles con trazabilidad certificada.

El fortalecimiento comercial también se ve en la diversificación de mercados. Argelia, Rusia, Chile y El Salvador siguieron a China en importancia, y más de 20 países adquirieron carne colombiana durante el periodo.

Además de la carne procesada, la exportación de ganado en pie tuvo un comportamiento sólido: se enviaron 195.356 bovinos por 150,5 millones de dólares, principalmente hacia Egipto, Irak y Arabia Saudita.

Otros productos ganaderos también crecieron. Las vísceras sumaron 3.838 toneladas por 10 millones de dólares, con Vietnam, Hong Kong y Rusia como compradores principales.

El segmento lácteo alcanzó 10.439 toneladas exportadas por 37,3 millones de dólares, con Venezuela siendo el mercado dominante.

El sector espera cerrar 2025 con cifras superiores a las del año anterior, manteniendo estándares sanitarios para asegurar nuevos negocios internacionales.

¿Por qué las exportaciones son claves en Colombia?

El aumento de las exportaciones colombianas es positivo porque impulsa el crecimiento económico del país y mejora el bienestar de la población. Cuando Colombia vende más productos en el exterior, entran más divisas, lo que fortalece la economía nacional y puede estabilizar la tasa de cambio.

Esto beneficia especialmente a sectores productivos como la agricultura, la industria y la ganadería, que generan empleo en regiones rurales y urbanas.

Más ventas internacionales también significan más empresas creciendo, invirtiendo en tecnología, competitividad y sostenibilidad. Además, exportar a varios países reduce la dependencia del mercado interno, lo cual es clave cuando hay crisis económicas nacionales o disminuye el consumo local.

La diversificación de mercados hace que la economía sea más resistente a cambios globales y problemas logísticos. El comercio exterior impulsa el reconocimiento de los productos colombianos en el mundo, permitiendo que la marca país se posicione mejor.

Otro beneficio importante es que al cumplir estándares internacionales de calidad y sanidad, los sectores exportadores elevan sus niveles de producción y mejoran sus procesos.

Esto se traduce en mejores productos también para los consumidores colombianos. En resumen, aumentar las exportaciones significa más empleo, competitividad, recursos públicos y desarrollo para Colombia.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.