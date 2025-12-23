La alocución del presidente Gustavo Petro, emitida en la noche de este martes 23 de diciembre, tomó un giro inesperado cuando el mandatario envió un saludo directo a sus exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, quienes actualmente se encuentran privados de la libertad.

El mensaje llamó la atención no solo por su contenido, sino porque se dio en un contexto de alta expectativa nacional: millones de colombianos esperaban que el presidente anunciara el aumento del salario mínimo, algo que finalmente no ocurrió.

En su intervención, Petro cuestionó los procesos judiciales contra sus exfuncionarios y los enmarcó dentro de lo que calificó como una persecución ideológica y académica.

Gustavo Petro defiende a Ricardo Bonilla y a Luis Fernando Velasco

Durante su discurso, el presidente afirmó que las capturas responden a una supuesta arbitrariedad y lanzó duras críticas contra quienes adelantan las investigaciones.

“Encima nos ponen presos a los profesores que enseñan economía heterodoxa, es una persecución a la ciencia, diciendo mentiras y cogiéndolos presos en Navidad”, afirmó Petro.

Acto seguido, envió un mensaje directo a ambos exministros:

“Un saludo a Ricardo Bonilla y a Luis Fernando Velasco porque sabemos la inmensa arbitrariedad que han cometido con ellos. Que no se robaron un peso”.

Las declaraciones desataron reacciones inmediatas, especialmente porque el presidente se refirió a la inocencia de sus exfuncionarios en un caso que aún está en manos de la justicia.

Acá, las declaraciones del mandatario:

Gustavo Petro habló de investigación contra exministros

El mandatario también dijo que —para él — Bonilla y Velasco no están siendo investigados por corrupción directa, sino, según dijo, porque supuestamente “estaban tramitando proyectos de congresistas en el Gobierno”.

Petro aseguró que fue él mismo quien decidió frenar ese tipo de iniciativas, algunas heredadas del gobierno de Iván Duque y otras provenientes de la comisión interparlamentaria.

“Simplemente, nunca estuve de acuerdo, y se acabaron”, afirmó el presidente, antes de subrayar que esos proyectos no fueron entregados por Ricardo Bonilla a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El salario mínimo quedó en segundo plano

Mientras Petro defendía a sus exministros y explicaba su postura frente a los proyectos cuestionados, el tema que más esperaba el país quedó relegado. El presidente no anunció la cifra del aumento del salario mínimo, pese a que el Gobierno debe fijarlo por decreto.

