La alocución del presidente Gustavo Petro, emitida en la noche de este martes 23 de diciembre, tenía en vilo a millones de colombianos que esperaban el anuncio oficial del aumento del salario mínimo para 2026. Sin embargo, pese a que el tema estaba en el radar nacional, el mandatario no confirmó la cifra ni dio mayores detalles sobre el decreto de aumento.

Así quedaría salario mínimo de Colombia en 2026, si se cumple la advertencia de Armando Benedetti

Durante su intervención, Petro hizo referencias generales al contexto económico del país, lo que causó frustración entre trabajadores y analistas, teniendo en cuenta que se ha especulado sobre aumentos de dos dígitos al salario mínimo. Pocas veces una alocución de Petro es deseada, y cuando todo el país estaba pendiente, no habló del tema que todos los trabajadores estaban esperando.

La ausencia del anuncio contrastó con la expectativa que se había creado durante el día, luego de versiones que apuntaban a que el presidente aprovecharía el espacio para oficializar el nuevo salario mínimo. De hecho, la misma Presidencia de la República había convocado desde sus redes sociales a ver la intervención del presidente, y muchos lo interpretaron como una invitación a hablar del mínimo.

🚨 Esta noche, a las 7:00 p. m., el Presidente @PetroGustavo se dirigirá al país a través de una alocución presidencial. Conéctate por nuestras redes sociales o el canal de tu preferencia. pic.twitter.com/W53G92CUSV — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) December 23, 2025

De hecho, el ministro de Trabajo Antonio Sanguino también hizo un guiño y durante la tarde del martes dijo que habría “señales”, para los que estaban esperando el anuncio del incremento… pero lo que se dijo del aumento del salario fue mínimo.

Para quienes me preguntan por el incremento del salario mínimo para el 2026…no diré nada, pero esta noche habrá señales. — Antonio Sanguino (@AntonioSanguino) December 23, 2025

Emergencia económica, impuestos y críticas al Congreso

En lugar de centrarse en el salario mínimo, Petro dedicó buena parte de su discurso a otros asuntos de alto voltaje político y económico. El jefe de Estado habló de la emergencia económica, insistiendo en que el Gobierno ha recortado el gasto “al máximo” y que, desde su visión, lo “sano económicamente” es aumentar impuestos para sostener las finanzas públicas.

Aterrizan a quienes se emocionan con el salario de $ 1'800.000 por consecuencias que tendría

También lanzó un mensaje directo al electorado al pedir que no se vote por un “Congreso bloqueador”, al que responsabilizó de frenar varias de las reformas impulsadas por su administración.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue el saludo que envió a los exfuncionarios Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, quienes actualmente se encuentran en la cárcel, por el escándalo de la UNGRD. Se reafirmó en su defensa y reiteró que, para él, no se robaron un solo peso.

Este fue el discurso del mandatario:

Aumento del salario mínimo sigue en el aire

Mientras el presidente abordaba estos temas, el aumento del salario mínimo quedó prácticamente en el aire. El silencio de Petro sobre la cifra refuerza la idea de que el Ejecutivo podría tomarse unos días más antes de tomar una decisión definitiva.

Entre tanto, millones de colombianos continúan a la espera de un anuncio que impactará directamente su bolsillo en 2026, en medio de un contexto económico marcado por la inflación, el debate tributario y las tensiones políticas.

