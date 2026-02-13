La escena política colombiana vivió un tenso episodio el pasado 12 de febrero cuando una supuesta fotografía del presidente Gustavo Petro, tomado de la mano con una mujer en la isla Gorgona, se hizo viral. Los rumores sobre la identidad de la progenitora no se hicieron esperar, apuntando sus dardos hacia Claudia Romero, candidata a la Cámara de Representantes por Bogotá del Pacto Histórico, el partido de Gobierno. La controversia tomó fuerza debido a la coincidencia con la visita presidencial a la isla y el clima electoral.

La imagen cobró mayor relevancia por la situación en el departamento de Córdoba, lugar de nacimiento de Petro. Este territorio afronta graves inundaciones que han afectado a más de 40.000 personas, como informó Pulzo. Mientras el país lidia con esta emergencia humanitaria, se cuestiona la presencia del presidente en un parque nacional, como señaló Julia Miranda, directora del Parque Nacional Gorgona, quien alertó sobre el uso de chanclas en la zona.

En respuesta a los señalamientos, Claudia Romero desmintió de forma categórica su presencia en la fotografía mediante un video público. “La persona que aparece en las imágenes que circulan en redes junto al presidente Gustavo Petro no soy yo”, afirmó en sus redes sociales. La candidata calificó los rumores como un acto de violencia política de género, dirigida a sabotear al Gobierno de Petro y mancillar su reputación.

“No todo vale en la política”, enfatizó Romero. La aspirante al Congreso manifestó su rechazo hacia las insinuaciones personales en la política y anunció acciones legales contra quienes promuevan o difundan estas calumnias. De acuerdo con Caracol Radio, la entrada de la candidata al Pacto Histórico tuvo el apoyo de 12.000 personas en las urnas, lo que la motivó a enfrentar y combatir estas prácticas políticas.

Esta polémica subraya las tensiones en el escenario electoral colombiano, donde se usa la violencia simbólica contra las mujeres en política como estrategia para desacreditar candidaturas afines al petrismo. Petro, por su parte, ha respondido de manera indirecta a la controversia, poniendo sobre la mesa su sexualidad con la frase “queda bien claro qué me gusta”.

