Todo el equipo del Fondo Nacional del Ahorro (FNA) estaba en búsqueda de Edison, que desapareció este lunes y quien, en su momento, fue visto por última vez cerca de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.

Según se describía en la publicación, Edison tiene una discapacidad auditiva y del habla, por lo que estaría desorientado y en situación de vulnerabilidad. “Al momento de su desaparición vestía ropa oscura”, agregó el FNA.

Pulzo se contactó con la familia del hombre y se confirmó que fue encontrado con vida, pero sí fue víctima de los ladrones en Bogotá.

“Le robaron las cosas y desapareció. La Policía lo encontró y lo llevó para el Cami (Centro de Atención Médica Integral) … no me dio ningún detalle, pero él no está bien. Está alucinando, mareado. No está bien”, contó la mamá a este medio.