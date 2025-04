La investigación que tiene en problemas a ‘Lucho’ Herrera sigue creciendo como bola de nieve, luego de ser acusado de desaparición forzada de unos campesinos cerca de su finca en Fusagasugá, su tierra natal. El hecho habría ocurrido el 23 de octubre de 2002 en una vereda del municipio cundinamarqués.

Se trata de cuatro vecinos de la leyenda del ciclismo, que fueron desaparecidos y presuntamente asesinados a manos de las Autodefensas Campesinas del Casanare, extinto grupo paramilitar. Las víctimas fueron Gonzalo Guerrero Jiménez, Víctor Manuel Rodríguez Martínez, José del Carmen Rodríguez Martínez y Diuviseldo Torres Vega.

Según dos exparamilitares del grupo armado marginal, Herrera habría pedido que dichas personas fueran raptadas; las señaló de ser militantes de las extintas Farc y hasta habría entregado 40 millones de pesos.

Pese a que el ciclista, supuestamente, dijo que los sujetos querían secuestrarlo (como le ocurrió en el año 2000), tanto familiares de las víctimas como los implicados en el caso dicen que ‘Lucho’ quería quedarse con las tierras de dichas personas.

“Nos dimos cuenta de que no eran guerrilleros, sino vecinos suyos. Lo que quería era quedarse con sus tierras”, dijo uno de los exparamilitares.

Lo más grave es que uno de los exparamilitares que se habrían aliado con el exciclista, identificado con el alias de ‘Menudencia’ contó los atroces detalles de qué habrían hecho con los campesinos. Los habrían secuestrado en una camioneta para luego acabar con su vida con un machete, de la forma más atróz posible. Finalmente, a las víctimas, presuntamente, las partes del cuerpo de cada víctima las enterraron.

Frente a esta situación, la Fiscalía ha investigado el caso y hubo una decisión judicial en la que compulsaron copias para que se le haga un seguimiento penal fusagasugueño. Este caso ha dejado en conmoción al país, luego de que una leyenda del deporte en territorio nacional se ve involucrado en atroces hechos del conflicto armado y que podría dejar una imborrable mancha para su legado.

Por su parte, Herrera rompió el silencio este 21 de abril, un día después de conocerse el caso, dijo que las afirmaciones vienen de personas ya condenadas por delitos graves. A su vez, el hombre de 63 años dijo que tales acusaciones vienen desde años atrás y que ya ha tenido a abogados tramitando su defensa para probar su inocencia.

“Jamás he pertenecido a organizaciones criminales ni he pretendido causar daño a persona alguna. Mi vida la he dedicado al deporte, y tras mi retiro del ciclismo profesional, a trabajar de forma honesta”, dijo ‘Lucho’ en un comunicado conocido por W Radio.