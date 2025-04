Este lunes 21 de abril, un día después de que se conocieran las acusaciones en su contra por un caso de desaparición forzada en Fusagasugá, el exciclista colombiano Luis Alberto ‘Lucho’ Herrera se pronunció al respecto a través de un comunicado.

El exdeportista, en respuesta a la orden de un juez penal del circuito de Fusagasugá que solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar su presunta participación en la desaparición y homicidio de cuatro campesinos en esa región, hace más de 20 años, aseguró que rechaza por completo esas acusaciones.

En el comunicado, compartido por W Radio, Herrera aseguró haber sido informado de la decisión judicial a través del noticiero Noticias Uno y calificó las acusaciones como afirmaciones de “personas condenadas anticipadamente por delitos graves” y pertenecientes a “estructuras armadas al margen de la ley”.

En primer lugar, ‘el jardinerito de Fusagasugá’ aseguró que nunca ha estado vinculado con organizaciones criminales, por lo que no permitirá que su nombre se manche de esa manera.

“Jamás he pertenecido a organizaciones criminales ni he pretendido causar daño a persona alguna. Mi vida la he dedicado al deporte, y tras mi retiro del ciclismo profesional, a trabajar de forma honesta”, señaló inicialmente Herrera.

Acá, el comunicado con el que ‘Lucho’ Herrera se refirió al caso:

#Atención | El reconocido ciclista colombiano Luis Alberto 'Lucho' Herrera respondió a las acusaciones que hicieron en su contra por la desaparición de cuatro campesinos que eran vecinos de su finca en Fusagasugá. pic.twitter.com/itDPCMYF4s — W Radio Colombia (@WRadioColombia) April 21, 2025

De hecho, explicó que a lo largo de su vida ha sido víctima de “extorsiones, amenazas y secuestros”, por lo que se ha mostrado dispuesto a colaborar con las autoridades cuando así lo requieran.

“En 2016 otorgué poder a mis abogados para solicitar información ante la Fiscalía General de la Nación y promover las denuncias correspondientes frente a versiones falsas y presiones indebidas”, agregó en el documento.

Las declaraciones en su contra, según el exciclista, provienen de exparamilitares que, luego de acogerse a sentencias negociadas, lo señalan como involucrado en los hechos.

“Tan pronto supe de la compulsa de copias, busqué la asesoría jurídica necesaria y me he puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para brindar todas las explicaciones que correspondan conforme a la ley […]. Estaré dispuesto a ofrecer declaraciones públicas una vez conozca de forma concreta y precisa los cargos que se me atribuyen por personas que no conozco, y pueda demostrar mi total inocencia”, concluyó el exciclista en su pronunciamiento.

El caso, que ha generado conmoción en el país, se basa en testimonios de tres exparamilitares que vinculan a Herrera con la desaparición de cuatro vecinos en Fusagasugá en 2002, presuntamente motivada por un interés en apropiarse de sus tierras.

Por ahora, las acusaciones contra Herrera se sustentan únicamente en dichas afirmaciones, sin pruebas materiales que confirmen su responsabilidad.

¿Qué dijeron los exparamilitares de ‘Lucho’ Herrera?

Según testimonios de tres exparamilitares de las Autodefensas Campesinas de Casanare, conocidos como alias ‘Ojitos’, ‘Menudencias’ y ‘Camargo’, Herrera habría solicitado al grupo paramilitar, liderado por Héctor Germán Buitrago (alias ‘Martín Llanos’), la desaparición de cuatro personas: Gonzalo Guerrero Jiménez, Víctor Manuel Rodríguez Martínez, José del Carmen Rodríguez Martínez y Diuviseldo Torres Vega.

Acá, lo que se dijo en Noticias Uno:

#NoticiasUNO| Lucho Herrera habría pedido que mataran a sus vecinos pic.twitter.com/oAguoLCHiG — Noticias Uno (@NoticiasUno) April 21, 2025

Los exparamilitares afirmaron que Herrera les entregó dos sobres: uno con fotos de las víctimas, a quienes acusó falsamente de ser milicianos de las Farc que planeaban secuestrarlo, y otro con 40 millones de pesos para comprar armas y motocicletas.

Según los testimonios, las víctimas, que eran vecinos con predios colindantes a la finca de Herrera, fueron secuestradas, degolladas, descuartizadas y enterradas en una finca en la vía Novilleros al Aguadita.

Los paramilitares, según indicaron en las mismas afirmaciones, descubrieron posteriormente que las víctimas no eran guerrilleros, y el supuesto motivo de Herrera habría sido apropiarse de sus tierras.

