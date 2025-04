En la tarde de este domingo 20 de abril, la ministra encargada de Comercio, Industria y Turismo, Cielo Rusinque, alertó sobre un presunto intento de envenenamiento en su contra, luego de que le confirmaran que cuatro personas resultaron hospitalizadas en Montería por consumir dulces contaminados con veneno.

Los dulces, según Rusinque, se los habían regalado y se le habían quedado olvidados en un vehículo, desde donde fueron repartidos a las víctimas.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Rusinque detalló que uno de sus escoltas fue quien le informó que las cuatro personas afectadas están recibiendo atención médica en la Clínica del Río, en Montería.

Según la funcionaria, las autoridades ya identificaron que los dulces contenían una sustancia venenosa, lo que ha desatado una investigación por parte de la Policía y la Fiscalía de la ciudad.

“Me confirma el escolta que me acompañó en Montería que se encuentran hospitalizadas 4 personas por envenenamiento en la Clínica del Rio en Montería. A estas personas les había regalado dos potes de dulce que me habían regalado y se me habían quedado entre el carro”, escribió la ministra en su publicación.

Rusinque solicitó a las autoridades avanzar con celeridad en las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Además, expresó su solidaridad con las personas afectadas.

“La sustancia encontrada fue veneno que habría sido incluido en los dulces que me regalaron […]. Mis oraciones por las personas que se encuentran hospitalizadas, confío en que se recuperarán muy pronto”, agregó la ministra en el trino.

La ministra compartió dos capturas de pantalla de una conversación que tuvo en WhatsApp, en la que habló con una persona que le informó lo sucedido.

“Hay unos dulces de los que le dieron que tenían veneno. Ahí en la camionera se quedaron dos tarritos de icopor con dulce de coco y mongo mongo. Él [el escolta], al ver que los dulces se quedaron, los regaló y esas personas están hospitalizadas”, se lee en uno de los mensajes de ‘Kalet’, nombre de la persona que le escribió a Rusinque.

Por ahora las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial y se espera que con el paso de las horas entreguen detalles de la investigación para determinar de dónde provenían los dulces que le habían regalado a la ministra.

¿Quién es Cielo Rusinque y qué rol cumple en el gobierno de Gustavo Petro?

Cielo Rusinque es una abogada y política colombiana que actualmente se desempeña como Superintendente de Industria y Comercio y, desde marzo de 2025, como Ministra de Comercio, Industria y Turismo en calidad de encargada.

Previamente, fue directora del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) entre septiembre de 2022 y agosto de 2023. Rusinque es una figura cercana al presidente Gustavo Petro y ha sido reconocida por su postura crítica frente a entidades como la Fiscalía y su defensa de las reformas impulsadas por el gobierno.

