En recientes declaraciones, la ministra de Comercio de Colombia, Cielo Rusinque, destacó que el país está evaluando todas las posibilidades en respuesta a la implementación de un arancel del 10 % por parte de Estados Unidos a los productos colombianos. Esta medida, que forma parte de una iniciativa de la administración del expresidente Donald Trump, busca equilibrar la balanza comercial y ha producido una atmósfera de tensión en las relaciones comerciales a nivel global.

La decisión estadounidense ha sido descrita por la ministra como un paso atrás incluso para los propios intereses estadounidenses y abre un canal para negociaciones formales. Según Rusinque, es esencial que ambos gobiernos se sienten a dialogar para encontrar una solución que beneficie a ambas naciones y que pueda llevar a la eliminación o reducción de dicho arancel.

En entrevista para Blu Radio, la ministra anunció que próximamente recibirá al representante comercial de EE. UU. en Colombia, lo que marcará el comienzo de las conversaciones formales. Este encuentro es clave para discutir directamente los impactos del arancel y explorar posibilidades de acuerdo.

El Gobierno colombiano también está revisando ciertos aspectos que han sido señalados por Estados Unidos como “irritantes comerciales”. Entre ellos, se encuentra un impuesto a las empresas extranjeras sin sede física en Colombia. La ministra Rusinque ha mencionado que, aunque algunos de estos puntos podrían flexibilizarse, es vital no comprometer los intereses nacionales.

Además, Rusinque expresó su preocupación por las presiones y filtraciones de información como una carta que le llegó a su oficina y que ha rodeado el proceso de negociación. Insistió en que es fundamental mantener el respeto por las vías institucionales y la confidencialidad en las discusiones.

“Aquí se me hace muy llamativo que ustedes tengan conocimiento de esa carta. Por eso hacemos el llamado a respetar las vías institucionales, la confidencialidad, nos parece muy delicado que se siga en esa tónica de estar aventurándose y eso sí está en la mesa porque se da en el marco que tiene Colombia con las Naciones Unidas y Estados Unidos está revisando porque eso nos pone una barrera con el sector automotriz, pero no es con presiones, analizamos los escenarios posibles”, dijo la ministra.

Sin embargo, la entrevista tuvo su momento más tenso cuando el periodista Ricardo Ospina le preguntó sobre si Colombia accederá a todos los puntos que Estados Unidos considera graves para la venta de vehículos y autopartes en Colombia.

“¿Por favor, qué pregunta es esa? Si uno entra a una negociación asumiendo de antemano qué va a hacer o no, pues para eso no va a la negociación, ya estaría todo negociación”, dijo la ministra. A lo que el periodista le respondió: “La pregunta es la pregunta, yo le pediría a usted que pueda responderla”.

Finalmente, después de terminar la entrevista, el periodista hizo una reflexión sobre lo sucedido con su invitada: “Solamente para decirles una cosa a la ministra y a los oyentes. Uno, que la libertad de prensa cobija al periodista de plantearlas en el escenario en que está, ella está en su derecho de querer o no responderlas, sin descalificarlas. Lo otro es que los documentos, que no es este caso, porque es una carta pública no tienen por qué ser motivo de censura por parte de los funcionarios, esa es nuestra responsabilidad”.

