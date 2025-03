El exministro de Comercio aseguró que el hecho ocurrió en 2022 durante la votación de la reforma tributaria y habría sido motivado por contarle al presidente Gustavo Petro sobre presuntas recomendaciones laborales que Barreras le entregó para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

En una entrevista con Semana, Reyes afirmó que, en plena sesión en el Senado, Barreras lo sujetó fuertemente del brazo, lo empujó contra un atril y comenzó a gritarle delante de otros congresistas.

“Roy, quien era presidente del Senado y estaba en su proceso de quimioterapia por su cáncer, de un momento a otro me agarró del brazo muy fuerte, con un vigor impresionante y casi que me empujó contra el atril y empezó a gritar: ‘Miren este tipo, en él no se puede confiar, es un chulo’”, narró el exministro.