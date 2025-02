Se desató una polémica alrededor de la lista que entregó el ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, a la Fiscalía sobre unas reuniones que tuvo cuando todavía era director de la Dian. En ella, aparecen congresistas y altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro, quienes, según el mincomercio, le habrían presentado algunas recomendaciones para puestos regionales.

Entre las sospechas que dejan esas vinculaciones está la sombra de Diego Buitrago Marín, alias ‘Papá Pitufo’, sobre esos nombres. Reyes remitió la lista al ente para que investigue si estas recomendaciones tendrían alguna relación con la presunta infiltración de estructuras criminales en la entidad.

Desde el Congreso, el presidente del Senado, Efraín Cepeda (Partido Conservador), aseguró que se trataba de “una estrategia del Gobierno”. En esa línea, recordó que este lunes el presidente los había “amenazado” y acusado de “obstaculizar las reformas”, por lo que estos señalamientos irían en esa misma línea.

Las respuestas también vinieron desde el Centro Democrático y el partido lanzó un comunicado en el que afirma que es “absolutamente falso” que “haya intercedido ante funcionarios del Gobierno Nacional para solicitar cargos, y aún más en la Dian. Esta información no corresponde a la verdad y debe ser aclarada por quien corresponda”.

“Si alguien lo ha hecho, actuó a título personal y deberá asumir la responsabilidad. El partido no ha autorizado a nadie para solicitar ni recibir espacios o cargos en el Gobierno Nacional”, se lee en la publicación.

Por ese lado, el senador Enrique Cabrales y los representantes Óscar Darío Pérez y Yenica Acosta han reafirmado que no han tenido este tipo de encuentros con el ahora mincomercio. Se refirieron a esos señalamientos como “infamias para tratar de enlodar a la oposición y tapar la corrupción de los suyos”. El mismo líder de la colectividad, el expresidente Álvaro Uribe, señaló que su partido “no autoriza pedir puestos ni contratos”.

Medios registran que señora Fiscal Gral ha dicho que recomendar no es delito.

El Centro Democrático no autoriza pedir puestos ni contratos. Si alguien ha pedido puestos en este gobierno que lo diga.

Los conservadores también plantaron su defensa ante los señalamientos. El representante conservador Armando Zabaraín aseguró que interpondría una denuncia penal contra el mincomercio y negó haber ido a su despacho.

Y el Partido de la U hizo lo propio. El senador Antonio José Correa detalló que se trata de un intento por “deslegitimar la acción política y la imagen” de servidores públicos como él “en un año preelectoral y sin elementos de fondo”. Dijo que todo eso “configura una amenaza a la verdad, la democracia, las instituciones, el Estado y, especialmente, a la sociedad civil”.

La representante Saray Robayo dijo que la información entregada por Reyes “no corresponde a la realidad” y que era “totalmente falso que haya hecho gestión alguna para ‘mantener un gestor’”. Se refirió directamente al ministro y le dijo que “la calumnia es un delito y toda acusación debe ser documentada”, por lo que radicaría un derecho de petición para conocer toda la información.

Como representante a la Cámara del Partido de la U, debó aclarar que la información suministrada por el ministro Luis Carlos Reyes a la Fiscalía y medios de comunicación, en lo que a mí respecta, no corresponde a la realidad. No puedo tolerar que se vincule mi nombre con el…

El embajador de Colombia en Reino Unido, Roy Barreras, fue de los primeros en responder a los señalamientos. Desde su cuenta de X aseguró que “detrás de la secuencia de ataques escalonados hay una estrategia y vendrán seguramente más ataques y más versiones calumniosas”. Cuestionó que todas las declaraciones hubieran ocurrido con el “destino de 2026″ y una “campaña electoral” en mente.

“Nada opinaré por ahora sobre esa campaña electoral que se avecina pero se avecina una batalla y una guerra sucia que no debe detener a quienes de buena fe quieran construir para Colombia una solución estable y no odiadora”, dijo.

Aparecieron las llaves! No sean tan evidentes! Ayer montan la historia de un supuesto "tráfico de influencias" y al otro día presentan demanda de pérdida de investidura contra mí (que no prosperará porque nunca entregue hojas de vida y porque eso además no es delito ni falta

— Roy Barreras (@RoyBarreras) February 18, 2025