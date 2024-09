Por: El Colombiano

El presidente Gustavo Petro ha tenido que acudir a los servicios de reconocidos abogados durante toda su carrera política. Algunos de esos perfiles son los de Julio César Ortiz, Mario Iguarán o Héctor Carvajal. Estos han sonado para poderosos cargos que el mandatario ha tenido la posibilidad de nominar.

Así ocurrió con Carvajal, quien lo defiende de la investigación administrativa por su campaña en el Consejo Nacional Electoral. Al final eligió quedarse con Gregorio Eljach por los cálculos políticos en el Congreso, con lo que asegura su elección inevitable en la Procuraduría.

Luego está un nombre que en los restaurantes y los escenarios del poder suena cada vez con más frecuencia. Mauricio Pava es penalista pero prefiere llamarse punitivista. Hizo su carrera profesional en la Universidad de Caldas y empezó a ascender rápido en el mundo académico. Estudió para hacer una especialización en derecho penal y luego en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en la American University Washington College of Law.

Tiene una carrera de más de 20 años, pero su figuración pública nuca había sido tan destacada como hasta ahora. Defender a un presidente es un camino a la exposición mediática, pero también un puente privilegiado con el poder.

Aunque Pava dice que no es así. EL COLOMBIANO lo buscó para escribir su perfil y respondió todas las preguntas en extensión. Asegura que sí es verdad que hay personas que se acercan a él creyendo que puede tener influencia en el presidente porque lo ven como un abogado cercano, pero agrega que “si fuese así Viva Air no estaría en la quiebra y a Aire no la hubieran intervenido”.

El experimentado abogado defiende al presidente en la Comisión de Acusaciones, lo que incluyó las menciones de Nicolás Petro mientras estuvo en el búnker y le dio una declaración a la Fiscalía y a la Revista Semana. Nicolás se arrepintió con el cambio de fiscal de sus declaraciones, pero entonces dijo que su papá “sí sabía” de los dineros posiblemente irregulares a la campaña del Atlántico.

Aunque dice que es el único caso en el que el presidente le ha dado confianza, la verdad es que hay más. Su firma también defiende al ministro Ricardo Bonilla en la investigación por el caso de la UNGRD y se ha estado moviendo con velocidad ante la Corte Suprema y la Fiscalía. También en los medios.

Hace solo alguna semanas la defensa del ministro le dijo a la Corte que Olmedo López había mentido porque María Alejandra Benavides, la exasesora del ministro, no había entrado nunca a la UNGRD, entendiendo que estaban los registros de los supuestos 16 ingresos de la funcionaria. Ese error lo volvió a cometer el senador Jota P Hernández en un debate en el Congreso diciéndoselo a Bonilla de frente.

Benavides nunca ingresó a la UNGRD y los registros correspondían a una homónima suya, pero esa versión no la dio ni Olmedo ni Pinilla a la Corte o la Fiscalía, sino que apareció en un reportaje investigativo de Noticias Caracol. La Corte desestimó recientemente unas pruebas solicitadas por el ministro.

En otros casos, abogados de la oficina de Pava han asesorado a otros mencionados en el escándalo para interponer denuncias a la Fiscalía. Su oficina asesoró a Jaime Ramírez Cobo, el enlace de Presidencia con el Congreso, para que interpusiera una denuncia por la aparición de unos chats que lo mencionaban a él y a su pareja, Daniela Andrade, con supuestos beneficios en el trabajo legislativo y sus relaciones con varios cargos de poder en la administración.

Luego se supo que Ramírez fue quien hizo una matriz de tres contratos que el propio Bonilla le pidió acelerar a Sneyder Pinilla con varios chats, llamadas y reuniones. Esa es la almendra de la investigación al ministro de Hacienda, por la que lo llamarán en los próximos meses a declarar en la Fiscalía en el caso de la UNGRD. Y a Daniela Andrade el Gobierno la nombró como cabeza en una de las notarías mejor pagas de Bogotá. Lo hizo la ministra de Justicia, quien firmó el documento.

Pava insiste en que su relación con el presidente es únicamente en los temas penales que tienen que ver con la Comisión de la Cámara. “Mi estrategia ha sido acelerar todo el proceso para que podamos pedir pruebas, llamar a testigos; le pedimos la declaración por ejemplo a un auditor de la campaña y hoy puedo decir con total certeza que el presidente no tienen ninguna responsabilidad penal en ese caso. Lo administrativo de la campaña lo tiene Carvajal que es lo del CNE”, aseguró a este periódico.

No es una pregunta difícil de responder porque se trata de uno de los abogados penalistas con mejor reputación del país. Sin embargo, en el caso del presidente se ha demostrado que para escoger a las personas que lo rodean estas deben tener suficientes méritos. El presidente confía en muy pocas personas y por eso ha nombrado en cargos claves como la UNP, la DNI, Migración y otros a quienes fueron sus aliados de décadas en el M.19.

El abogado responde a esa pregunta con un recuento del origen de su relación con Roy Barreras y Armando Benedetti. “Cuando yo trabajaba con Yesid Reyes y a él lo nombran ministro de Justicia, me pide que si puedo encargarme de parte de sus casos y ahí empiezo a llevar algunos procesos de Benedetti y Roy Barreras”, agrega.

Pava dice que dio una charla en la barra de abogados de Nueva York sobre muertes sumarias, (falsos positivos) y que entiende que Roy le envió un fragmento de esa charla a Petro. Al presidente le gustó su intervención y empezaron a forjar la relación.

Para estructurar su defensa tuvo reuniones en Palacio con Petro durante 7 horas y allí hicieron un acuerdo de “free hands”, que consiste en no revelar la defensa. Pero todo el mundo supo después que Pava era su abogado. El penalista no solamente ha trabajado con políticos. “Es una de las firmas más grandes de Colombia, Pava es absolutamente exitoso, muy buen abogado y gran profesor. Es muy difícil encontrarle algo malo”, dijo una fuente que lo conoce bien en reserva. Su experiencia en el sector privado está esencialmente en el sector bancario; ha defendido a varios bancos que continúan siendo sus clientes. Y el presidente tiene una buena relación con ese gremio, a pesar de sus constantes declaraciones contra lo que llama “los oligarcas dueños del capital”.

El Gobierno acaba de inaugurar uno de los proyectos más emblemáticos en La Guajira, que se hizo con el aporte de más de 100.000 millones del Grupo Aval y hace casi un mes también se llegó al acuerdo de la destinación de créditos por 55 billones de pesos para sectores de interés del presidente. Eso se hizo antes de que la propuesta de inversiones forzosas, que generó polémica y tergiversaciones en el país, se materializara.

Sus honorarios se pagan a través de las pólizas que se contratan en todas las instituciones del Gobierno para la defensa en casos judiciales de los funcionarios que por el cumplimiento de sus funciones pueden verse involucrados en investigaciones. “Mauricio sí cobra. No tiene un solo cargo en el Gobierno”, dijo otra fuente.

Ya no va mucho a Palacio pero al principio sí lo hacía para hablar solo de los temas penales, insiste. Su nombre sonó mucho en los últimos meses para la terna de defensor. Y no niega que ese puesto le hubiera interesado por su experiencia en Derechos Humanos. El presidente terminó ternando a tres mujeres experimentadas, tal como con la Fiscalía.

Pava concluye asegurando que su defensa y su relación con el Gobierno no es ideológica. “He defendido a muchos políticos y defiendo por ejemplo a Sergio Fajardo que ha chocado mucho con el presidente”, señala. Lo cierto es que su nombre sí es visto como el de uno de los abogados con más acceso al poder hoy. Está al lado de Petro en su defensa de las investigaciones penales por la campaña, que no es cualquier cosa. Y su oficina también tiene la estrategia del funcionario más querido por el presidente y tocado gravemente en el caso UNGRD. La forma en la que maneja los intereses de terceros en su relación con la Casa de Nariño, termina, es transparente. “No tengo el poder que creen. Mi defensa es técnica y por eso me contrataron”.

