La ‘comunidad del anillo’ fue el nombre que se le dio a un escándalo institucional, destapado hace varios años, sobre una presunta red de prostitución y corrupción que involucraba a oficiales de la Policía Nacional, congresistas y otros funcionarios del Estado.

El nombre de Anyelo Palacios es conocido en Colombia porque es el expolicía que hizo una serie de denuncias que involucraban a un grupo de oficiales, quienes presuntamente conformaban una red de corrupción y abusos de poder.

El capitán (r) reapareció desde Estados Unidos para hacer un llamado a las autoridades, ya que siente que su vida corre peligro. Al ser consultado por Semana si cree que las personas a las que denunció lo quieren buscar para silenciarlo, él respondió que sí.

“Tengo temor de que me quieran callar. Y eso me preocupa mucho, sobre todo, por mi familia, ya que en muchos escenarios le he pedido al presidente de la República y al director de la Policía protección para ellos, pero me siento abandonado”, afirmó en el citado medio.

Palacios contó que en su casa en Cúcuta han intentado robar en tres ocasiones y ha pedido ayuda de la Policía, pero la respuesta es que en esa ciudad se están metiendo en todas las casas.

“El problema es que esas veces que han entrado no se han llevado nada, es decir, no son robos. Es como si estuvieran buscando algo específico. Por eso me preocupo, porque yo estoy en Estados Unidos, pero mi familia está en Colombia. Estoy preocupado por mi familia”, expresó.

El capitán en retiro le solicitó al presidente y al director general de la Policía Nacional que le brinden protección a su familia o que le ayuden a trasladarla hasta Estados Unidos, país donde él pidió asilo.

“A través de los medios de comunicación, y aprovecho esta entrevista para hacer el llamado al presidente Gustavo Petro y al general William Salamanca para que haya resultados y se le brinde seguridad a mi familia. Si eso no es viable, ayúdenme a traer a mi familia a Estados Unidos”, solicitó Palacios.

¿La ‘comunidad del anillo’ sigue existiendo?

Aunque no se han conocido denuncias, Palacios aseguró en la revista que ese tipo de casos se siguen presentando en la institución. A su juicio, sigue ocurriendo por el miedo de las víctimas a denunciar los abusos.

“Yo llevo casi dos años fuera de Colombia, pero hasta cuando estuve en el país, sí, y no solamente en la Policía, sino en muchas entidades. Para nadie es un secreto que hay muchas personas que todavía hacen parte de otras instituciones y que les da miedo denunciar por lo que me pasó a mí. La ‘comunidad del anillo’ sigue existiendo”, aseveró.

Qué pasó con expolicía que denunció ‘comunidad del anillo’

Sobre su vida en Estados Unidos, confesó que ha sido difícil: “Empecé reciclando, pintando, instalando pisos, de mesero y haciendo de todo. Me dedico a lo que salga porque acá no se puede perder el tiempo. La vida en Estados Unidos es muy costosa, y aprendí a valorar eso. Al principio, me tocó dormir en el piso porque no había para el hospedaje”.

