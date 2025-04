Han pasado más de ocho días desde que Tatiana Hernández, estudiante de medicina de 23 años, desapareció en Cartagena, y las dudas en torno a lo ocurrido ese domingo 13 de abril siguen aumentando. En medio de la incertidumbre, la familia de la joven ha planteado una preocupante hipótesis: Tatiana pudo haber sido drogada por las personas que se acercaron a ella momentos antes de que se perdiera su rastro.

La estudiante de la Universidad Militar Nueva Granada fue vista por última vez sentada en los espolones frente al mar Caribe, poco después de salir del Hospital Naval, donde realizaba sus prácticas profesionales. Un video captado por un turista dejó constancia de ese momento. Desde entonces, no se ha vuelto a tener noticia certera de su paradero.

La madre de Tatiana, Lucy Díaz, ha estado liderando la búsqueda con un doloroso compromiso que no cesa. En declaraciones recientes, reveló que un testigo aseguró haber visto a la joven conversando con dos hombres en la zona costera. Según su versión, uno de los sujetos se le acercó, habló con ella por varios minutos y, poco después, Tatiana cruzó junto a ellos la avenida Santander, alejándose del mar y dirigiéndose hacia la Ciudad Amurallada.

Este relato, aunque no ha sido confirmado por las autoridades, ha llevado a la familia a creer que Tatiana no actuó por voluntad propia. “No sé qué palabras le pudo haber dicho esta persona y la convenció o “le aplicó alguna droga” para que, por su propia voluntad, hubiera cruzado la avenida. Sin embargo, no es algo confirmado; es lo que relató la persona que dice haberla visto”, explicó su madre en entrevista con Noticias Caracol.

La posibilidad de que Tatiana haya sido drogada ha cobrado fuerza entre sus familiares, quienes insisten en que la joven no tenía conflictos personales ni enemigos conocidos.

“Nosotros no teníamos enemistades con nadie. Tatiana es una niña dedicada, entregada a ayudar a los demás, no tenía razones para irse con desconocidos. Eso nos lleva a pensar que algo le hicieron para que se alejara de ese lugar”, señaló Díaz.

Una de las grandes frustraciones en el proceso de búsqueda ha sido la falta de evidencia visual que confirme o descarte las versiones disponibles. De acuerdo con la madre de la joven, las dos cámaras de seguridad más cercanas al sitio donde fue vista por última vez están fuera de servicio desde hace años. Esta situación fue confirmada por el general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, quien informó que la única cámara que apunta a ese sector está desactivada desde 2016.

“Por lo desolado del lugar, la única información real que se tiene es el video del turista, y es nuestra única guía por ahora”, afirmó el oficial.

Por su parte, el secretario del Interior de Cartagena, Bruno Hernández, indicó que las versiones recogidas hasta ahora han sido verificadas, pero no han arrojado resultados concluyentes.

Mientras tanto, la familia de Tatiana continúa buscando respuestas. Lucy Díaz ha hecho un llamado urgente a quienes pudieran tener información o estar involucrados en la desaparición de su hija: “Déjenla en libertad; Tatiana necesita seguir ayudando a pacientes, necesita seguir su camino. Yo sé que ella está en tierra, y la vamos a encontrar”.

La Fiscalía sigue con las investigaciones, pero la falta de pruebas materiales y el tiempo que pasa sin respuestas aumentan la angustia. La comunidad, los compañeros de Tatiana y miles de personas en redes sociales se han sumado al llamado por su aparición, mientras crecen las dudas sobre qué ocurrió realmente esa tarde en la costa de Cartagena.

