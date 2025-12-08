Tener casa propia es uno de los principales objetivos de los colombianos, pues muchas personas sueñan con ya no pagar arriendo sino tener una propiedad de esta magnitud a su propio nombre.

Sin embargo, pagar una vivienda de contado es muy poco probable porque es bastante complicado, así que ahí es que entran a jugar los créditos hipotecarios.

Ahora, cuando una persona ya elige una vivienda, ahí le hacen todo el estudio correspondiente para ver cuánto le prestan y más o menos en cuánto le quedan las cuotas mensuales, pero antes puede ir adelantando ese proceso con los simuladores de crédito.

Una de las alternativas que hay es con el Fondo Nacional del Ahorro, en donde muchas personas tienen sus cesantías, que maneja buenas tasas e incluso presta un poco más que otras entidades.

Cuánto le presta el FNA si gana 2’500.000 pesos

Al ingresar al Fondo Nacional del Ahorro, usted puede escoger por valor de vivienda o su sueldo. Si elige la segunda opción y gana 2’500.000 pesos, el simulador de crédito arroja que para lo máximo que le presta es para una vivienda de 137’847.019 pesos, esto sin subsidio, bonos ni otras ayudas.

Ahora, teniendo en cuenta ese valor, el crédito no le saldrá por el total, sino por solo 110’277.615 pesos a 20 años, lo que significa que el restante debe ser asumido por usted como la cuota inicial.

En cuanto a la cuota mensual, esta entidad bancaria muestra que la si se decide por este crédito, tendrá una tasa de interés efectiva anual del 9.5 %, lo que significa que mensualmente pagará 0.759 % de intereses.

En números, una persona pagará un total de 1’105’196 pesos, con los 105.000 del seguro ya incluido, durante 240 meses.

Con esos datos, las personas pueden ver si les alcanza o no y si realmente es buena idea adquirir un crédito hipotecario. Por otro lado, tenga en cuenta que esta es solo una opción, pero actualmente la mayoría de los bancos cuenta con esta clase de ayudas y por eso lo mejor es que las personas investiguen para determinar qué es lo que más se les ajusta a sus necesidades.

