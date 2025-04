Laura Mahon vivía uno de los momentos más especiales de su vida: estaba embarazada de su primera hija. Sin embargo, lo que comenzó como una etapa de ilusión pronto se transformó en una pesadilla.

Le dieron un año de vida, pero estaba embarazada

Al experimentar síntomas inusuales, como la imposibilidad de doblar los dedos de los pies, pensó que eran molestias propias del embarazo. Pero al acudir al médico, recibió una devastadora noticia: tenía un tumor cerebral.

“Me dijeron que era un glioma y que probablemente solo me quedaba un año de vida. Estaba desconsolada. Pensaba en mí, en mi esposo Danny y en nuestra hija Sienna, que todavía no nacía. Regresamos a casa y nos pusimos a llorar”, contó en una entrevista con ‘Wales Online’.

Tras recibir el diagnóstico, Laura y su esposo enfrentaron una decisión angustiante: iniciar la quimioterapia de inmediato, lo que podía poner en riesgo la vida de su bebé, o retrasar el tratamiento para proteger el embarazo. Eligieron lo segundo. “Fue una decisión extremadamente difícil: mi vida contra la de mi bebé. Al final, decidimos esperar todo lo posible por el bien de Sienna”, explicó.

Con el paso de las semanas, la salud de Laura se deterioró. Comenzó a perder la sensibilidad en su brazo derecho, luego la movilidad de su pierna, y empezó a tener dificultades para caminar. Sin embargo, como no podían hacerle una resonancia magnética con contraste debido al embarazo, era imposible saber cuán agresivo era el cáncer.

A pesar de todo, Laura intentaba mantenerse optimista. “Intenté distraerme y tener una actitud positiva cada día, pero sentía que empeoraba y temía por mi vida. No lo llevamos muy bien; cada día era una tortura. Danny solo trataba de mantenerme positiva y repetía que todo estaría bien”, relató.

Finalmente, cuando tenía 30 semanas de gestación, los médicos decidieron practicarle una cesárea de emergencia. Su hija, Sienna, nació prematuramente, 10 semanas antes de tiempo. A partir de ese momento, Laura pudo comenzar su tratamiento contra el cáncer.

“Me dijeron que el cáncer cerebral es muy difícil de tratar, sobre todo cuando el tumor es inoperable. Me sometí a quimioterapia y radioterapia, pero nada funcionó. Durante mucho tiempo supe que llegaría el día en que me dirían que ya no había nada más por hacer”, confesó.

Aunque el diagnóstico fue en 2021, en 2024 la situación empeoró drásticamente. En solo tres días sufrió más de 50 convulsiones y debió ser hospitalizada de urgencia. Dos meses después, los médicos le comunicaron que el tumor había crecido demasiado y que la función de su hígado estaba tan comprometida que la quimioterapia ya no era una opción viable.

Actualmente, Laura se ha dedicado a crear conciencia sobre los tumores cerebrales, informando a la gente sobre su experiencia y los síntomas de esta enfermedad para que otros puedan detectarla a tiempo.

