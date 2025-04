Además, ella era una niña aplicada en el colegio, no salía de fiesta y no podía ir a la casa de sus compañeros a hacer tareas, por lo que la familia se llevó una sorpresa desagradable cuando se enteró de que estaba embarazada, con apenas 15 años, contó Durán en el programa ‘Sinceramente Cris’.

Cuando la experiodista de ESPN se enteró que estaba en la dulce espera, tuvo mucho miedo y hasta pensó en hacer locuras. Posteriormente, su mamá se enteró, le dio “todas las alternativas posibles” y le brindó su apoyo incondicional. No obstante, el resto de la familia no tuvo la misma reacción, pues era muy “machista” y había un sentimiento de “vergüenza”.

“A mí me aislaron completamente. Mis tíos no me hablaban, mis tías no me hablaban, una tía mía me iba a llevar a Nueva York a tener a mi hija, mi mamá no quiso… o sea, esto fue un caos en el que yo decía: ‘Yo no entiendo nada'”, declaró, la locutora de Caracol Radio.

Incluso, agregó en la conversación con Cristina Estupiñán, su abuela le golpeaba la panza con una chancleta para que no mostrara su barriga de embarazada. “‘Guárdese eso’, me decía”, contó la periodista deportiva.

Pese a los desafíos que significa ser mamá adolescente, Durán comenzó a querer a su bebé. La tuvo por cesárea, procedimiento que fue de alto riesgo, pues ella tuvo arritmia cardíaca y la neonata sufrió un paro cardiorrespiratorio antes de nacer. Por lo mismo, no pudo verla de inmediato y pensó que su hija había muerto. Al otro día fue a conocerla en cuidados intensivos y desde ahí su primogénita se convirtió en el motor de su vida, reveló.

Quién es la hija de ‘Liche’ Durán

Se llama Valentina Durán, pues al parecer el papá no se hizo cargo de ella, y tiene 23 años. En 2024, se desapareció de repente de la vida de la periodista, porque su mamá era muy sobreprotectora y ella tenía ganas de ser un adulto.

Se fue a España por una temporada, y cortó todo tipo de contacto con su progenitora y con la familia cercana. Allí, Valentina trabajó en bares y limpiando casas, reveló su mamá.

A principios de 2025 regresó a Colombia y el vínculo con la periodista de Caracol Radio se fortaleció, pues el distanciamiento, pese a que fue una situación muy dura, les sirvió para crecer personalmente.

Quién es la periodista ‘Liche’ Durán

Se trata de una santandereana, que en realidad se llama Lizeth, reconocida por hacer cubrimientos deportivos a nivel nacional e internacional. Trabajó en Win Sports, ESPN y actualmente hace parte del equipo de periodistas deportivos de Caracol Radio.

Vive en Bogotá, aunque es hincha de Atlético Bucaramanga, y no está casada. Hace algún tiempo mostró al que en ese momento era su pareja, pero desde entonces se volvió muy reservada con su vida privada, por lo que se desconoce si sigue soltera.

