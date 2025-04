Durán, que dejó de trabajar en ESPN en 2024, habló por primera vez de esa difícil situación en ‘Sinceramente Cris’, espacio de la también comunicadora Cristina Estupiñán.

La periodista deportiva relató que siempre ha sido muy sobreprotectora con su hija, Valentina, por lo que a mediados del 2024, la joven le pidió que la dejara viajar sola a España, en donde estaba su tío (hermano de Durán), para pasar las vacaciones de verano.

No obstante, cuando llegó la fecha de regreso, Valentina no volvió. Tampoco habló con su mamá, la bloqueó de WhatsApp y el resto de las redes sociales por las que la podía contactar.

“Me bloqueó de toda su vida. No tenía cómo contactarla. Básicamente a mí la vida se me acabó. Me pasaron cosas maravillosas, cambié de trabajo, me sentía bien con mi entorno, pero no estaba… yo decía: ‘Quiero contarle a Vale’. […] No estaba para contarle y no tenía para contarle”, declaró la santandereana.

La hija de la comunicadora también se alejó del resto de la familia, por lo que la madre de Durán un día le aconsejó que la soltara y que confiara en que ella la había criado de la mejor manera.

“Mi mamá me dijo: ‘Ella te pidió ser un adulto, déjala ser un adulto. Ella es buena, no va a hacer cosas malas, suéltala. […] Has vivido para todos nosotros, es tú momento, sé feliz'”, contó.

La santandereana decidió seguir el consejo de su mamá y, cuando menos lo pensaba (el primero de enero de 2025), recibió una llamada de Valentina, pidiéndole que le ayudara a regresar a Colombia, pues extrañaba su casa y estaba cansada de “comer mie…”.

Hija de ‘Liche’ Durán limpió casas en España

Cuando al fin se reunieron, Valentina le contó a su mamá que para vivir en el país europeo, sin pedirle ni un euro a Durán, tuvo varios trabajos, entre ellos limpiar casas y trabajar en bares. Incluso, limpió la propiedad de un jugador de Atlético de Bilbao, contó la periodista.

Aunque fue una situación muy complicada para la comunicadora, ahora se siente orgullosa de que su hija fue capaz de valerse por sí misma. Además, esa experiencia le ayudó para crecer personalmente y convertirse en la adulta que tanto anhelaba ser.

“Hoy ya no la veo como la niña incapaz, que todo tocaba hacerle, que tocaba llevarla al médico… no. Hoy la veo como un adulto. Valentina fue eso y es eso que me pidió que quería ser”, agregó Durán.

Quién es ‘Liche’ Durán

Su nombre real es Lizeth Durán y es una periodista deportiva colombiana, que actualmente trabaja en Caracol Radio. Ha pasado por varios medios de comunicación reconocidos, como ESPN y Win Sports, aunque su primer empleo formal (a los 18 años) fue como asistente administrativa de la oficina de prensa de la Alcaldía de Bucaramanga.

No está casada y es muy reservada con su vida privada, aunque alguna vez mostró al que en ese entonces era su pareja. A su primogénita la tuvo a los 15 años, cuando todavía estaba en el colegio y, aunque fue un momento muy complicado para ella y su familia, la joven es la gran adoración de su vida.

