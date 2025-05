La ‘influenciadora’ Yina Calderón volvió a causar titulares luego de su participación en el programa ‘Buen día, Colombia’, donde se refirió abiertamente a Melissa Gate, su compañera en ‘La casa de los famosos Colombia’.

En su estilo directo y sin rodeos, Calderón dejó claro que su relación con la paisa no terminó de la mejor manera y que, desde su regreso de México, Melissa ya no es la misma.

(Vea también: RCN se paró en ‘La casa de los famosos’ por líos de Yina Calderón, Melissa y Karina García)

Ana Karina Soto le preguntó a Calderón sobre qué opinaba sobre Melissa Gate.

“Con Melissa tuvimos un conflicto afuera. A mí no me cuadraban ciertas cosas de ella cuando ingresó a la casa, y ahora que regresó de México de ‘La casa de los famosos All-Stars’, siento que ya no es la misma Melissa de antes. Cambió completamente su perfil, su personaje, ya no sé qué le pasa, tenía que verla para darme cuenta. Ya no hay pelea, pero sí cambió el chip, es otra persona, y está más tranquila”, expresó Yina durante la entrevista.