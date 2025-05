La reconocida DJ Marcela Reyes volvió a ser el centro de la conversación en redes sociales tras hacer delicadas revelaciones sobre su exesposo, el cantante urbano B King.

A través de una emotiva transmisión en vivo, la artista no solo aseguró que fue víctima de brujería por parte del artista y su familia, sino que también lo acusó de haber tenido comportamientos agresivos hacia su hijo. La controversia estalló después de que Reyes señalara públicamente que su “amiga” Karina García —actual concursante de ‘La casa de los famosos Colombia‘— habría sostenido un romance con B King.

(Vea también: Marcela Reyes habló del estado de salud del padre de su hijo, quien fue herido en balacera)

Esta confesión provocó una fuerte división entre sus seguidores: mientras unos la respaldan, otros la critican por exponer temas tan delicados en redes sociales. Según explicó Marcela, los rumores sobre ese presunto vínculo amoroso entre Karina y su ex la tomaron por sorpresa, afectando su confianza y haciéndola cuestionar las verdaderas intenciones de quienes la rodeaban. Frente a la controversia, B King decidió pronunciarse.

Exesposo de Marcela Reyes arremete contra ella y dice que ambos eran consumidores

Lo hizo en el programa ‘Buen día, Colombia’ del Canal RCN, donde negó tajantemente haber tenido una relación sentimental con Karina García. Según él, solo se han visto en contadas ocasiones y siempre en presencia de Reyes, negando cualquier tipo de cercanía o romance. Durante la entrevista, el cantante también hizo graves acusaciones contra Marcela.

Afirmó que ella intentó sabotear su carrera artística al contactar empresarios para pedirles que no lo contrataran. Además, habló sobre el consumo de sustancias en la relación, señalando que ambos tenían hábitos poco saludables: él consumía marihuana y ella, supuestamente, tusi.

“La relación no era sana. Yo me sentía atrapado y anestesiado emocionalmente. No era un amor limpio ni vivíamos en paz”, declaró B King.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Buen Día Colombia (@buendiacolombia)

Marcela Reyes aseguró que su expareja le hacia brujería y maltrato contra su hijo

Ante estas declaraciones, Marcela Reyes respondió con una transmisión en vivo en Instagram, donde, entre lágrimas, contó que fue su hijo Valentino —fruto de su relación con DJ Exotic— la razón principal por la que decidió poner fin a su vínculo con B King. Relató que el menor presenció varias situaciones incómodas en casa, entre ellas el consumo de marihuana por parte de B King.

Lo más grave, según Reyes, fue un episodio en el que su exesposo mostró una actitud agresiva hacia el niño. Este hecho fue determinante para que decidiera cortar toda relación con él. Durante la misma transmisión, Reyes desmintió rotundamente las versiones que circulan en redes sobre un supuesto consumo actual de drogas. Aseguró que hace años dejó atrás esa etapa de su vida y que su entorno puede dar fe de su transformación.

“Yo ya viví muchas cosas, probé cosas, pero eso quedó en el pasado. Hoy no consumo absolutamente nada. Solo tomo ginebra de vez en cuando, pero no fumo ni uso sustancias ilegales”, afirmó.

Lee También

Uno de los momentos más impactantes del video fue cuando la DJ denunció que descubrió pruebas de brujería por parte de su exesposo. Según dijo, al revisar su celular después de su participación en ‘Survivor’, ‘La Isla de los famosos’, encontró conversaciones con la abuela de B King en las que hablaban de rituales de santería, supuestamente realizados para dominarla emocionalmente. Para sustentar su versión, mostró capturas de pantalla con fechas y mensajes explícitos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rechismes (@rechismes)

Como si fuera poco, una de las niñeras de su hijo también intervino en el Live para contar un episodio alarmante. Narró que, durante una convivencia, una mascota de B King intentó atacar al niño y, en lugar de protegerlo, el cantante reaccionó con violencia: “Lo tiró contra las escaleras”, aseguró la mujer visiblemente afectada. El conflicto entre Reyes y B King sigue generando todo tipo de reacciones, tanto entre sus seguidores como en los medios.

Por ahora, cada parte ha presentado su versión, pero el ambiente sigue cargado de tensión y las consecuencias públicas de estas declaraciones apenas comienzan a vislumbrarse.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.