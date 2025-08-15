La sorpresiva muerte de la periodista Alejandra Gómez dejó a sus colegas, amigos y conocidos completamente sin palabras, ya que todos estaban acostumbrados a verla en distintos programas llevando a cabo cubrimientos e informando, con su personalidad arrolladora, a todos los colombianos que podrían verla o escucharla a través de distintos medios de comunicación.

Como era de esperarse, su esposo, Andrés Marín Martínez, se sumó a las palabras de dolor, agradecimiento y amor que le despertaba su pareja, con quien, como permitió ver en su más reciente publicación en redes sociales, vivió momentos únicos de alegría, tristeza, triunfos, derrotas y retos personales y profesionales, que muy pocos conocían.

Las imágenes posteadas por el también comunicador social, reflejan que los dos viajaron, conocieron y vivieron experiencias muy diversas alrededor del mundo y Colombia. Se observa que visitaron páramos, cascadas, montaron en globo aerostático y salieron de rumba. En fin, todo un abanico de actividades propias de un noviazgo o un matrimonio y que fortalecen los lazos de amor.

“¡El amor nos unió y el amor nos separó! Quisimos ser perfectos, aunque sabíamos que lo perfecto suele convertirse en enemigo de lo bueno. A pesar de todo, disfrutamos la alegría del amor en medio de ires y venires, entre mareas y tormentas, entre lágrimas y risas”, es solo una parte del mensaje póstumo de Marín Martínez en su Instagram para Alejandra Gómez.

Aunque hay una pista sobre la causa de la muerte de la expresentadora de RCN, quedan muchas dudas, ya que su amiga María Rojas expresó en una entrevista con ‘La red viral’ que Gómez había renunciado a su trabajo en ‘Mañanas Express’ tras una crisis emocional, que se habría originado por la ruptura amorosa con Andrés Marín. No obstante, la separación no es un dato que sea confirmado.

¿Quién es Andrés Marín Martínez, esposo de Alejandra Gómez?

Andrés Marín Martínez es un nombre con peso propio en el periodismo colombiano. Nacido en Manizales el 17 de junio de 1974, Marín ha forjado una carrera de 23 años. Su paso ha dejado una huella en diversos medios de comunicación, donde ha ejercido como cronista y reportero, brindando información al país. Este recorrido profesional lo ha posicionado como un referente en el sector.

Marín Martínez ha sido honrado con importantes galardones a lo largo de su trayectoria, destacando el Premio Nacional de Periodismo CPB en 2004. Más recientemente, su nombre ha resonado en la industria gracias a reconocimientos como el premio Alfonso López Michelsen en 2022 y el premio Orlando Sierra, que obtuvo en 2021 y 2023. Un ejemplo conmovedor de su talento es la crónica ‘Con mi casa vacunada’, que le valió el Premio de Periodismo Ciudad de Manizales. En este trabajo, entrelaza la experiencia personal del reencuentro familiar en la pandemia con una narrativa que capta la esencia de la vida cotidiana, demostrando su capacidad para transformar lo personal en una historia de gran alcance.

