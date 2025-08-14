El mundo del entretenimiento está de luto por la muerte de la modelo rusa Kseniya Alexandrova, Miss Universe Rusia 2017, quien falleció a los 30 años a causa de un accidente de tránsito.

(Vea también: Murió expresentadora del Canal RCN y Red+ Noticias; le dieron emotiva despedida al aire)

De acuerdo con medios locales, Alexandrova, también presentadora de televisión y psicóloga, sufrió el siniestro en julio, cuando el vehículo en el que viajaba como copiloto impactó contra un alce en la región de Tver (Rusia). El animal atravesó el parabrisas y le provocó una grave lesión en la cabeza. La modelo permaneció varias semanas en la unidad de cuidados intensivos del Instituto de Investigación Sklifosovsky, donde murió el 12 de agosto debido a la gravedad de las heridas. Pocos días antes del accidente, Alexandrova compartió en sus redes sociales una reflexión sobre las relaciones amorosas y la comunicación asertiva en pareja.

“¿Qué quieren los hombres? Desde mi práctica terapéutica y mi experiencia personal, los hombres quieren dos cosas más: la primera es que se reconozcan sus esfuerzos. Trabaja duro, planifica una cita, da un detalle, cuenta una broma… Todo esto no debería pasar inadvertido. Dale una sonrisa, un abrazo, un beso y hazle saber que lo aprecias”, escribió.

Lee También

“La segunda es la máxima previsibilidad y claridad. Asegúrate de que un hombre no tenga que adivinar de qué es culpable, qué hizo mal o qué pasa con tu estado de ánimo. Si algo no te gusta, dilo con calma. Si no entiendes, pregunta. Si quieres algo, exprésalo; no esperes que los demás adivinen”, concluyó, invitando a sus seguidores a opinar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kseniya Alexandrova (@kseniyaalexandrova)

Lee También

¿Quién era Kseniya Alexandrova, Miss Universe Rusia 2017, que murió en un accidente?

Nacida en Moscú el 12 de noviembre de 1994, Alexandrova comenzó su carrera como modelo a los 19 años con la agencia Modus Vivendis. En paralelo, desarrolló una sólida formación académica: en 2016 se tituló en Finanzas y Crédito en la Universidad de Economía Plekhanov; en 2020 concluyó estudios en la Escuela Superior de Cine y Televisión “Ostankino”; y en 2022 obtuvo un título en Psicología en la Universidad Pedagógica Estatal de Moscú.

En abril de 2017, representando a Moscú, fue elegida Primera Vice-Miss Rusia, lo que le permitió representar al país en el certamen Miss Universo 2017 en Las Vegas. Su participación fue elogiada por su elegancia y porte, aunque no alcanzó un lugar entre las 16 semifinalistas.

(Lea también: [Video] Así se vivió emotiva presentación de Yuri Buenaventura durante exequias de Miguel Uribe)

Durante su paso por Miss Universo, entabló una estrecha amistad con la exseñorita Colombia Laura Barjum, quien expresó su pesar en redes sociales: “No entiendo nada, pero envío mis más grandes condolencias a su esposo, a su familia y amigos. Vuela alto, hermosa”.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.