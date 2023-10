Jessi Uribe estuvo como invitado en ‘Día a día’, en la emisión del viernes 20 de octubre, encuentro que abrió paso para su llanto en medio de los recuerdos de su vida en el pasado.

Este es el momento en el que el cantante de música popular no se pudo contener en su reacción, en situación replicada por un usuario desde su cuenta en X (antes conocida como Twitter).

El artista no se pudo contener al recordar cómo fueron sus primeros pasos profesionales, luego de observar un video de la presentación que le abrió la oportunidad para ser participante en ‘La voz’.

Al momento de pensar cómo ha avanzado, empezó a llorar de manera repentina, por lo que recibió consuelo de la presentadora Carolina Soto en medio de esa inesperada reacción.

Precisamente, eso abrió paso también a un reconocimiento por parte del santandereano en el que, sin hacer referencia explícita, dejó clara su postura sobre el pasado de su vida personal y su relación con Paola Jara.

A pesar del paso del tiempo luego de esas experiencias, el intérprete de ‘Dulce pecado’ se abrió sobre cómo ha sido la trayectoria desde su paso por los concursos hasta ahora.

“Sigo siendo el mismo, la vida lo golpea a uno un poco y lo hace como más fuerte, lo hace madurar a uno también. Aunque sigo siendo un inmaduro por dentro. Soy, como siempre he sido, muy cariñoso y especial”, aseguró.

Lo cierto es que, de manera indirecta, hizo referencia a la época en la que empezó su relación sentimental con Paola Jara, señalada por muchos detractores por la ruptura del santandereano con su exesposa.

Ese tema que ha causado controversia, por la recordada frase de “yo se lo cuido”, también fue parte de la reflexión de Jessi Uribe sobre su realidad, por lo que puso el pecho frente a lo sucedido.

“Siento que me han pasado demasiadas cosas lindas en mi carrera y le doy gracias a Dios cada vez que veo esas cosas así de todo lo que he hecho porque lo he logrado con la gente porque también he sido muy guerrero para llegar a donde estoy, a pesar de tanta cosa que he pasado, la gente sabe y yo no soy solapado. La gente sabe todo lo que ha pasado en mi vida personal”, afirmó.