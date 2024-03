María Cecilia Botero hace parte de la historia del entretenimiento y las novelas en Colombia. Sin embargo, el éxito como actriz no siempre está ligado a la estabilidad financiera.

Como motivo de celebración de sus 50 años en la industria, Botero estuvo en entrevista con Revista Semana, en la que aprovechó para hablar de sus crisis económicas y los momentos en los que ha tenido que ser muy responsable con su dinero para no quedar en quiebra.

“La imagen que tiene la gente es que ganamos muchísimo dinero. Este es un trabajo muy inestable. Uno trabaja en una serie que te deja buen dinero, por unos meses, pero después puedo pasar un año sin trabajo. Lo de cuatro meses debe durar 18. La verdad es que pasamos temporadas muy largas sin trabajar, entonces debemos ser muy juiciosos para seguir subsistiendo. Pero no me quejo”, afirmó Botero.

A pesar de ser juiciosa con el ahorro del dinero, aseguró que no siempre tomó las mejores decisiones:

“He tenido muchos problemas económicos, pero más porque me he puesto a hacer lo que no sé: producir de mi bolsillo. En eso aprendí muchas cosas, hice producciones de teatro hermosas. Así haya perdido plata, no importa, gané en otra cantidad de cosas. Pero aprendí que zapatero a tus zapatos, solo sé ser actriz“.

Actualmente, Botero se encuentra en el teatro y dando diferentes charlas sobre los medios de comunicación, la locución y la actuación.

Su trabajo se escuchó internacionalmente cuando le dio vida a un personaje de Encanto, la película de Disney que le dio otro reconocimiento a su carrera y con el que se ganó el cariño de un público más joven.

