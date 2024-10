Por: DIARIO DEL PEREIRA

La reconocida actriz colombiana María Cecilia Botero, con 50 años de trayectoria artística y 69 de edad, ha compartido una impactante confesión sobre un oscuro episodio que casi le cuesta la vida. En una entrevista con el periodista Rafael Poveda para el podcast ‘Más allá del silencio’, Botero reveló que fue víctima de brujería por parte de una colega, quien movida por la envidia intentó alejarla de los escenarios e incluso atentar contra su vida.

“Hay mucha envidia” en la industria del entretenimiento, afirmó la actriz, quien es una de las figuras más queridas y respetadas en Colombia. Botero recordó que siempre ha llevado su carrera con alegría y profesionalismo, pero que en 1992, tras el fallecimiento de su primer esposo, David Stivelberg, comenzó a experimentar una serie de sucesos inexplicables y desafortunados.

María Cecilia Botero dice qué pasó después de que su esposo falleció

“Yo no creía en brujas, pero de que las hay, las hay”, admitió. Después de la muerte de Stivelberg, con quien dirigía un exitoso teatro de comedias musicales, decidió continuar con el proyecto y montar la obra peter Pan. Sin embargo, eventos extraños comenzaron a ocurrir: “Se me dañó la escenografía, se cayó una barra de luces en el escenario con 86 reflectores; los mismos arquitectos, que eran suecos, nunca entendieron cómo sucedió”, relató.

Además de los problemas técnicos, su salud se deterioró repentinamente. Botero tuvo que someterse a dos cirugías intestinales, enfrentando complicaciones que la mantuvieron al borde de la muerte durante meses. “Me empezaron a pasar cosas raras… me tocó suspender la temporada”, agregó.

¿Cómo se dio cuenta María Cecilia Botero de que le desearon el mal?

La revelación llegó cuando acompañó a una prima a una consulta con una mujer dominicana que leía el aura. “Cuando la señora me ve, me dice: ‘Necesito hablar con usted. Mire, usted está viva de milagro, a usted la querían matar‘”, contó la actriz. Inicialmente incrédula, escuchó cómo la mujer detallaba que una amiga cercana le había robado una manilla de oro, la cual fue fundida para crear una figura utilizada en un ritual de santería cubana para hacerle daño.

“Me la describió y yo inmediatamente supe quién era la persona que me estaba haciendo eso”, confesó Botero, señalando que se trataba de alguien que le tenía envidia y resentimiento. Decidida a liberarse de esa influencia negativa, viajó a Cuba para buscar ayuda de un santero que la ayudó a romper la brujería.

“El caso es que se cumplió, y ahí volví a Bogotá. Encontré un médico que entendió mi situación, me hizo una reconstrucción de mi intestino y nunca más en la vida me volvió a doler el estómago”, afirmó con alivio.

María Cecilia Botero reflexionó sobre la experiencia, destacando que este episodio le enseñó a ser más cautelosa y a reconocer que, aunque no lo crea, hay personas capaces de hacer daño por envidia. “Uno no cree que hay gente tan mala, tan dañada, que realmente haga cosas horribles para hacerle daño a uno, pero me pasó y tuve que creer”, concluyó.

La historia de Botero ha generado conmoción entre sus seguidores y colegas, quienes admiran su valentía al compartir un episodio tan personal y delicado. Su testimonio sirve como reflexión sobre las complejidades y desafíos que pueden surgir en el mundo del espectáculo, más allá de los reflectores y las ovaciones.

