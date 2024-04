Por: LA CHISMOSA

Luego del final de ‘La voz kids’, el presentador Iván Lalinde quiso tomarse unas merecidas vacaciones. El sitio elegido fue Turquía, exactamente en Estambul. Sin embargo, con lo que no contaba el famoso es que el comienzo de su descanso iba a estar accidentado.

Por medio de unas historias de Instagram, Lalinde les contó a sus seguidores su mala fortuna, todo debido a un traspié. “Segundo día en Estambul y comienza con un percance. Metí la pata el primer día. Una bobada: íbamos caminando rumbo al hotel y me tronché por un andén”.

El presentador también dejó claro que haber comprado un seguro de viajes casi que le salvó la vida. “Afortunadamente, tenía el seguro de mi medicina prepagada en Colombia, de mi salud, conseguí un ‘assist card’ y estoy gratamente sorprendido con el servicio, la rapidez. Además, el hotel fue increíble”.

En una historia el presentador mostró cómo había quedado su pie luego del incidente y claramente se veía afectado. Por esa razón, Iván tuvo que andar con bastón durante el resto del viaje, aunque siempre se mostró contento. “Tengo que seguir cuidándolo, poniéndole mucho hielo, y tratar de tener quietud. Bueno, ya veremos”, concluyó en aquel momento.

Iván Lalinde ya regresó a Colombia luego de accidentadas vacaciones

Cabe mencionar que el incidente con su pie no fue ningún impedimento y el presentador continuó con su agenda tal y como la tenía planeada. Incluso, en varias fotos y videos que subió a su Instagram se mostró orgulloso junto a su bastón.

Por ejemplo, junto a una serie de imágenes escribió lo siguiente: “Tenía dos opciones: 1. Tirarme el viaje preocupándome y pensando que me podía pasar lo peor en el pie. 2. Adaptarme y disfrutar lo que tenía. Cuidarme y no menospreciar lo que me pasó, pero tampoco entregarle todo a eso. Yo escogí la opción 2”.

Los días de descanso de Lalinde ya acabaron y recientemente se mostró sano y salvo en su hogar, incluso, haciéndolo promoción a la nueva temporada del ‘Desafío’ que ya se estrenó. Además, por lo que ha mostrado, parece que la recuperación de su pie va viento en popa.

