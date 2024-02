La artista Paola Jara contó a Pulzo.com que conoció a la cantante ecuatoriana Dayanara el año pasado en los premios Heat en Punta Cana, República Dominicana, y además coincidieron en que juntas son conocidas del cantante chileno Américo.

(Vea también: Paola Jara mostró su amor con familia de Jessi Uribe, pero no con los hijos del cantante)

“Empezamos a hablarnos por redes sociales y así empezó nuestra relación de amistad y laboral”, dijo la esposa de Jessi Uribe a este medio.

“‘No será tan fácil’ es el himno para ese ex que te va a superar, pero anda llorando y llamando, es una canción para dedicar a esos ex tóxicos. Pudimos fusionar nuestra esencia pop, con lo popular de ‘Pao’ y ahí tienen este resultado que es muy bonito”, contó la exreina y artista Dayanara.

A la pregunta si la dedicatoria de la canción era un tema personal con algún ex, Jara fue enfática en decir: “No, para nada, pero seguramente a los mejor, ¿será que no nos olvidan?, estamos en ese plan de qué no nos olviden”, contó