La actriz Alina Lozano y Jim Velásquez contrajeron nupcias el pasado 2 de diciembre en el municipio de Subachoque, Cundinamarca, y a finales de diciembre juntos viajaron a Europa para disfrutar de su luna de miel.

En su viaje a Italia, la pareja tuvo un percance con el equipaje. Ambos fueron estafados y hasta Lozano se reencontró con un amor del pasado que no fue presentado ante los seguidores de la actriz y el ‘influenciador’.

Lozano y Velásquez impresionaron a sus seguidores al revelar el apartamento que adquirieron en Bogotá, además de mostrar detalladamente la remodelación, los acabados y los accesorios del nuevo hogar.

Días después, Alina Lozano y Velásquez mostraron a sus seguidores cómo quedó su apartamento con los acabados y hasta agradecieron a todos los que hicieron parte del proceso.

En la mañana de este jueves 8 de enero, la pareja publicó un nuevo video en el que Lozano explicó los motivos por los que no podía vivir con Jim Velásquez en su nuevo hogar y en medio de lágrimas dijeron:

“No puedo vivir aquí con Jim porque tengo una vida propia, la cual incluye a mi hijo, que aún es menor de edad. Este apartamento no es suficiente para los tres, y desorganizar mi vida de esta manera requiere tiempo. Jim no comprende que esta situación no es viable; no puedo salir corriendo de esta manera, ni tampoco puedo permitir que mi hijo viva en un sofá cama.”, aseguró la actriz.