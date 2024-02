Continúa la novela de la relación entre Alina Lozano y su joven esposo, Jim Velásquez. El pasado 23 de noviembre de 2023 los enamorados dieron el sí en el altar

Como muchos lo esperaban en la ceremonia también estuvieron los internautas, quienes vivieron minuto a minuto por medio de un live su boda religiosa.

Varias personas se sorprendieron y hasta comentaron que al parecer sí era verdad toda su relación. No obstante, algunos dijeron que sus patrocinadores llegaron bien lejos, pero en cada nuevo paso que dan en su relación han dejado bastante claro que se aman, esto sin contar todo el drama de sus redes.

Recientemente, uno de los que sorprendió fue Jim Velásquez, pues respondió una pregunta a través de su cuenta de Instagram que despertó las críticas y los malos comentarios.

Resulta que desde hace tiempo le vienen preguntando al actor si le gustan las mujeres mayores, pese a que él nunca lo había respondido, decidió sincerarse y confesó que no le gustaban y que en realidad se enamoró de Alina por su personalidad, más no por su edad.

“No, no me gustan las mujeres mayores, a mí me gusta Alina, yo me enamoré de su personalidad, de quien es ella más no de su edad y por ende no me gustan las mujeres mayores”, dijo el hombre.