Luego de conocerse que empezó ganándose 50 mil pesos en sus primeras presentaciones en Medellín, Paola Jara contó lo que ya no le gusta que le pregunten en los medios de comunicación.

En una entrevista que le brindó a Los40 Colombia, reveló que la tiene cansada que le indaguen por el inicio de su relación con Jessi Uribe, ya que llevan más de cinco años de estar juntos y siente que es un tema que ya debería ser clausurado.

“No es que no me guste hablar de Jessi como tal, porque obviamente si hablamos de música, si hablamos como pareja en muchas cosas. Pero, realmente sobre cómo pasaron las cosas entre los dos se han generado muchas mentiras, la mayoría son mentira”, aclaró la artista.

Y es que, precisamente, la relación es recordada por haber nacido de una controversial acusación de Sandra Barrios, expareja de Uribe, quien aseguró que él y Jara fueron amantes.

Esta es el video con su intervención para ese medio:

Sin embargo, la relación entre los dos artistas logró superar los señalamientos y se han consolidado como una de las parejas más queridas por los seguidores de la música popular.

Igualmente, aclaró que ya no le afecta todo lo que se habla en las calles o en las redes sociales sobre su matrimonio de 2 años.

¿Cómo va la relación de Paola Jara y Jessi Uribe?

La antioqueña y el santandereano han estado juntos en algunas colaboraciones musicales que reflejan la unión y el amor que tienen por su profesión y el matrimonio.

También se han enfrentado a algunos señalamientos por la diferencia de edad entre los dos, pues Uribe tiene 37 años y Jara 41. El músico no ha dudado en defender a su esposa y aclara que la edad es solo un número y no un impedimento.

Además, tienen dentro de sus planes tener un hijo, pero hasta el momento no se ha concretado para cuándo, ya que la cantante contó en una entrevista con Eva Rey, que aún se está cuidando con anticonceptivos.

