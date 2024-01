Paola Jara y Jessi Uribe anunciaron su relación a mediados de 2019, consolidándose como una de las parejas más seguidas y comentadas del ámbito artístico colombiano. Compartieron momentos juntos en redes sociales, mostrando su complicidad y cariño mutuo. Ahora, con matrimonio hace dos años, le preguntan a Jara si tendrán hijos.

A pesar de que Jessi Uribe ya se estrenó como papá, nunca ha descartado tener más al lado de Paola Jara, de hecho, lo desea.

Por el lado de Paola Jara, quien respondió en una dinámica de Instagram la pregunta, confesó que también ama los niños:

“Oigan, ustedes sí que me preguntan este tipo de cosas. No sé, vamos a ver que nos depara el destino. Pero si me imagino como mamá y me encantan los bebés, me encantan los niños, los amo, me gustan muchísimo”.

¿Cuándo se casaron Paola Uribe y Jessi Uribe?

Los dos cantantes llegaron al altar el 14 de mayo de 2022. La ceremonia fue en Medellín, al lado de sus amigos más cercanos.

¿Cuántos hijos tiene Jessi Uribe?

El cantante mantuvo una relación de más de diez años con su expareja Sandra Barrios, con quien tuvo cuatro hijos: Luna, Sarah, Alan y Roy.

¿Por qué Paola Jara no tiene hijos?

Durante una entrevista con Laura Acuña en su programa de YouTube, confesó que lo dejó al lado por mucho tiempo:

“No sé, ese tema lo vivo pensando y no sé. Será que me da miedo y es una responsabilidad tan grande y una decisión tan importante que la he postergado tantos años de mi vida”.

¿Cómo se lleva Paola Jara con los hijos de Jessi Uribe?

Luna, la hija mayor del cantante, contestó que tenía dos hogares felices, mientras que Jessi Uribe reveló que Jara ama a sus cuatro hijos, lo que considera como una bendición porque les permite compartir momentos felices.

