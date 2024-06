Paola Jara se consagra hoy en día como un referente muy importante en la música popular, pero su camino no fue fácil ni tampoco logró llegar al éxito por añadidura.

A pesar de que ha sido protagonista de muchas polémicas por su relación con Jessi Uribe y la separación de él y la mamá de sus hijos, Jara se ha ganado su puesto con mucho esfuerzo y trabajo.

En una entrevista con Tatiana Franco, en ‘Vos podes’, la cantante colombiana se sinceró con la periodista y relató todos los duros momentos que tuvo que afrontar cuando estaba iniciando su carrera musical y nadie la conocía.

Según contó, cogía el carro con su equipo de trabajo y empezaba a hacer recorridos por varios pueblos, de Bogotá hasta Santander, parando por cada emisora o periódico que se encontrara.

A veces no dormía ni cuatro horas y seguía visitando hasta los bares para darles el cd con su último lanzamiento.

En medio de la conversación con Franco, Paola Jara no pudo evitar llorar y recordar que no tiene por qué demeritar su propio trabajo cuando se ha esforzado tanto en conseguirlo.

“He luchado por cada uno de los logros que tengo hoy, creo que sí me lo merezco. Tengo mucha gratitud con Dios, con la vida, con las personas que han estado a mi lado, que han creído en mí, que me han acompañado, pero más allá de eso, como mujer, he luchado demasiado, le he entregado toda mi vida a mi carrera. He pasado por encima de mi corazón, por encima de mí. He hecho todo para estar acá, entonces sí creo que me lo merezco“.

