‘Epa Colombia’ se dio a conocer en las redes sociales de una manera muy polémica. Subió un video vandalizando una estación de Transmilenio y eso le dejó como consecuencia un repudio público, además de problemas legales muy fuertes.

(Vea también: ‘Epa Colombia’ quiso dejar huella en ‘La casa de los famosos’, pero le “cerraron puertas”)

Como el fénix, Daneidy Barrera, como es su verdadero nombre, creó su empresa que ahora es considerada una gran empresaria en Colombia y la que ahora mismo le deja millones y millones de pesos en su bolsillo.

A pesar de que ya solucionó su problema legal, el estigma social quedó y no solo son los usuarios de Internet quienes la excluyen, sino que incluso lo ha sentido con los mismos canales de televisión.

“Yo quise colocar, en ‘La casa de los famosos’, las queratinas y me cerraron las puertas también. Me dijeron que ya estaba otra marca y que no dejaban que estuviera otra y me cerraron las puertas también. Por ningún lado, ni como ‘Epa Colombia’, ni como empresaria, yo me preguntó qué pasará conmigo”, afirmó Barrera en una entrevista para Los40.

(Vea también: ‘Epa Colombia’ contó que su exnovia sufrió brujería: “Salió carísimo”)

Ahora, no es el único problema que enfrenta. En dicha entrevista contó que está preocupada porque su exnovia Diana Celis parece que tiene intensión de demandarla:

“Esa persona como que me quiere demandar, entonces es un tema muy difícil porque quiere las acciones, la marca. Yo digo, ¿yo qué te hice?“.

Hasta donde se sabe, los abogados e ‘Epa Colombia’ están tratando de conciliar para que la situación no llegue hasta esa instancia.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.